Языковеды придумали, как по-латышски будет называться «смэш-бургер»

Комиссия по терминологии Академии наук Латвии придумала, как на латышском языке будет называться новый вид бургеров — «смэш-бургеры» (smash burger или т.н. «раздавленный бургер»), сообщает LETA.

Комиссия договорилась называть «смэш-бургеры» на латышском языке как plānburgers (тонкий бургер) или plāngaļas burgers (бургер с тонким мясом), сообщает LETA.

Такие варианты были предложены специалистами Центра государственного языка (ЦГЯ). Эксперт центра Катрине Эрштике на заседании комиссии пояснила, что "это новый модный тренд в приготовлении бургеров, когда котлета сильно придавливается и становится очень тонкой, как блинчик", как указано в протоколе заседания.

Представитель ЦГЯ Артур Крастиньш отметил, что с точки зрения пищевой технологии, когда котлету плотно прижимают к жарочной поверхности, жир в мясе ведёт себя иначе, и вкус также получается другим.

Член комиссии Марис Балтиньш акцентировал, что лучше использовать термин plānburgers, поскольку нет необходимости обязательно упоминать мясо. В то же время выражение plāngaļas burgers он счёл избыточным.

Член комиссии Эдуард Цауна, ознакомившись с изображениями «смэш-бургеров» в интернете, отметил, что сами бургеры довольно объёмные, но мясные котлеты в них действительно тонкие, поэтому, по его мнению, подходящим является термин plāngaļas burgers.

В результате обсуждений комиссия решила пока утвердить оба термина как синонимичные — plānburgers и plāngaļas burgers.