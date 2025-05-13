Baltijas balss logotype

Языковеды придумали, как по-латышски будет называться «смэш-бургер» 2 1692

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
Языковеды придумали, как по-латышски будет называться «смэш-бургер»
ФОТО: Unsplash

Комиссия по терминологии Академии наук Латвии придумала, как на латышском языке будет называться новый вид бургеров — «смэш-бургеры» (smash burger или т.н. «раздавленный бургер»), сообщает LETA.

Комиссия договорилась называть «смэш-бургеры» на латышском языке как plānburgers (тонкий бургер) или plāngaļas burgers (бургер с тонким мясом), сообщает LETA.

Такие варианты были предложены специалистами Центра государственного языка (ЦГЯ). Эксперт центра Катрине Эрштике на заседании комиссии пояснила, что "это новый модный тренд в приготовлении бургеров, когда котлета сильно придавливается и становится очень тонкой, как блинчик", как указано в протоколе заседания.

Представитель ЦГЯ Артур Крастиньш отметил, что с точки зрения пищевой технологии, когда котлету плотно прижимают к жарочной поверхности, жир в мясе ведёт себя иначе, и вкус также получается другим.

Член комиссии Марис Балтиньш акцентировал, что лучше использовать термин plānburgers, поскольку нет необходимости обязательно упоминать мясо. В то же время выражение plāngaļas burgers он счёл избыточным.

Член комиссии Эдуард Цауна, ознакомившись с изображениями «смэш-бургеров» в интернете, отметил, что сами бургеры довольно объёмные, но мясные котлеты в них действительно тонкие, поэтому, по его мнению, подходящим является термин plāngaļas burgers.

В результате обсуждений комиссия решила пока утвердить оба термина как синонимичные — plānburgers и plāngaļas burgers.

Читайте нас также:
#латышский язык #бургер
2
0
0
13
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го мая

    Спросите любого наркомана и он скажет, что «план» получают из конопли. То есть «смэрш-бургер» будет означать «конопля в тесте».

    21
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го мая

    Это как в латышских ресторанах, мясо отбивают так, что сквозь него видно жирное лицо довольного повара!

    34
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 630
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1199
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2341
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 276

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 97
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 157
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 379
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 232
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 151
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 97
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 157
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео