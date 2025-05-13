Первая декада мая в Латвии была на 3,5 градуса холоднее нормы

Средняя температура воздуха в Латвии в первые десять дней мая составила +6,4 градуса, что на 3,5 градуса ниже нормы, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Самая низкая температура была зафиксирована на рассвете 9 мая на метеостанции в Даугавпилсе — минус 4,8 градуса. Самая высокая — плюс 20,9 градуса — отмечена 2 мая в Колке.

Среднее количество осадков по стране составило 11,4 миллиметра, или 83% от нормы. Наибольшее количество осадков — 22,4 миллиметра — зарегистрировано в Приекули, наименьшее — в Ирбене и Мерсрагсе — 2,6 миллиметра.

Средняя относительная влажность воздуха в первой декаде мая составила 71% — от 65% в Риге до 74% в Звейниекциемсе. Самые сильные порывы ветра — 19,2 метра в секунду — зафиксированы 1 мая в столице.

В этом месяце были побиты четыре температурных рекорда холода, ещё один рекорд был установлен в конце апреля. Это единственные рекорды холода в Латвии за последний год, в то время как количество побитых температурных рекордов тепла за тот же период достигло примерно 450.

Как уже сообщалось, с 7 по 9 мая средняя суточная температура воздуха в стране была на шесть градусов ниже нормы, 10 и 11 мая температура повысилась до чуть менее +7 градусов, что на четыре градуса ниже нормы.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой и следующей неделе в Латвии ожидается температура на 1–3 градуса ниже нормы, однако прогнозы на следующую неделю расходятся — возможна и более тёплая погода.

Ожидается, что май этого года станет первым месяцем с января 2024 года, когда температура окажется ниже нормы.