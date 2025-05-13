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Сын в этом году заканчивает вуз. Призовут ли его в армию? 5 1046

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
Сын в этом году заканчивает вуз. Призовут ли его в армию?

Сыну 23 года, в этом году он завершает обучение в вузе. До сих пор он не получал повестку в Государственную службу обороны. Придётся ли ему проходить службу или призывают только 18-летних юношей? — спрашивает Арта М.

Как пояснили LA.lv в Министерстве обороны, Закон о Государственной службе обороны предусматривает обязанность проходить службу для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение года после достижения 18-летнего возраста. Если гражданин продолжает обучение в основной или средней школе, то — в течение года после окончания учебного заведения или прекращения обучения, но не позднее чем до достижения 24 лет.

Если на очередной призыв подаётся недостаточное количество добровольцев, при необходимости молодых людей, соответствующих критериям призыва, отбирают случайным образом из числа граждан Латвии.

Если гражданин, которому сейчас 23 года, окончил среднюю школу более года назад и не получал приглашения на медицинскую комиссию, то он уже не подпадает под случайный отбор на Государственную службу обороны. До достижения 27 лет он может пройти службу только добровольно.

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(5)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го мая

    О, млин, мамочка минжуется что сыночка на год заберут. И судя по имечку из кристальночерепных. Патриоты. Но только за счёт чужих. Своего сынишку, с тревогой, под сисю тёплую.

    20
    6
  • DM
    Daniels Mamajevs
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го мая

    Знайте. Мне самому 20. И я до сих пор учусь. И боюсь идти в армию. Я совсем не против пойти на год, я был бы даже за. Но. Я не хочу быть воено обязаным. Быть военно обязаным это значит помереть в первых рядах... Так что да. В мои жизненные перспективы не входило отдать жизнь за родину. Простите

    1
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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го мая

    Причём умереть совершенно не зная за что и толком не осознавая этого!

    27
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Mr.FGJCNJK
    13-го мая

    Старая песня добровольно идущих в армию:

    Смело мы в бой пойдем,......

    И как один умрём.....

    12
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го мая

    В армию идёт человек низкого интеллекта, который считает, что родиться, это значит, чтобы, за что то умереть!

    Человек высокого интеллекта считает, что родиться, это значит жить и радоваться жизни!

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