Сын в этом году заканчивает вуз. Призовут ли его в армию?

Сыну 23 года, в этом году он завершает обучение в вузе. До сих пор он не получал повестку в Государственную службу обороны. Придётся ли ему проходить службу или призывают только 18-летних юношей? — спрашивает Арта М.

Как пояснили LA.lv в Министерстве обороны, Закон о Государственной службе обороны предусматривает обязанность проходить службу для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение года после достижения 18-летнего возраста. Если гражданин продолжает обучение в основной или средней школе, то — в течение года после окончания учебного заведения или прекращения обучения, но не позднее чем до достижения 24 лет.

Если на очередной призыв подаётся недостаточное количество добровольцев, при необходимости молодых людей, соответствующих критериям призыва, отбирают случайным образом из числа граждан Латвии.

Если гражданин, которому сейчас 23 года, окончил среднюю школу более года назад и не получал приглашения на медицинскую комиссию, то он уже не подпадает под случайный отбор на Государственную службу обороны. До достижения 27 лет он может пройти службу только добровольно.