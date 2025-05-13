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Ура! Во вторник воздух прогреется до +18, но не везде 1 519

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
Ура! Во вторник воздух прогреется до +18, но не везде
ФОТО: LETA

Во вторник облака частично покроют небо над Латвией, осадков не ожидается, и погода будет довольно солнечной, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

После полудня температура воздуха повысится до +14..+18 градусов, однако местами на побережье она не превысит +11 градусов. Вторник, возможно, станет самым тёплым днём недели.

Ожидается умеренный северный, северо-западный ветер, в Курземе также западный ветер.

В Риге день будет сухим и преимущественно солнечным, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, максимальная температура воздуха составит от +11 градусов на севере города до +15 градусов на юге.

Атмосферное давление постепенно понижается.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го мая

    Вы то губёны не раскатывайте. С четверга, с середины дня, запоносят заливные дожди. И длительные (около суток). Колличество осадков может вызвать подтопление. Сами гляньте для своей местности на windy.com (самый точный прогноз) и почешитесь заранее, чтоб потом не плавать. Особенно в частных домах.🙄

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