Когда в Латвию наконец придёт летнее тепло? Синоптики дали точный прогноз

Май в Латвии в этом году начался с прохладной погоды — с заморозками, дождями и даже снегом, пишет tv3.lv . Однако от мая традиционно ожидается настоящее весеннее пробуждение — цветение яблонь, тёплое солнце, возможность спокойно работать в саду без угрозы губительных заморозков. Так будет ли ещё в этом месяце настоящее лето?

О похолодании в Латвии можно говорить с 5 мая, когда температура заметно понизилась и держится ниже климатической нормы. В некоторых местах, например, в Руцаве, синоптики даже фиксируют волну холода — в течение шести суток подряд температура воздуха была ниже нормы, рассказала порталу tv3.lv руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) Лаура Круминя. Она отмечает, что первоначальные майские прогнозы предвещали более тёплую погоду.

Затянувшаяся волна холода

«Латвия в мае уже переживала экстремальные температуры — например, в 1953 году воздух остывал до -10,6 градусов. В 2023 и прошлом году температура опускалась до -6 и -5 градусов. Но особенность этого года — в продолжительности холода и заморозков», — объясняет Круминя. Она также напоминает, что в мае 2017 года в северной части Курземе выпал снег, и местами его покров достигал 10 сантиметров.

По словам синоптика, нынешнюю прохладу люди и природа особенно остро ощущают потому, что ещё в середине и конце апреля в Латвии была волна тепла. В Латгале в отдельных метеостанциях пять суток подряд фиксировалась среднесуточная температура выше +15 градусов, что означает наступление метеорологического лета.

«Растительность быстро развивалась, всё бурно расцветало, люди активно работали в садах. И вдруг наступил продолжительный период холода, который оказался губительным для чувствительных к морозам растений», — говорит Круминя.

Почему так холодно?

Как объясняет ведущий прогноза погоды передачи «900 секунд» Мартиньш Бергштейнс, холод сохраняется из-за устойчивой атмосферной ситуации: сейчас над Великобританией и Западной Европой господствует антициклон, а в восточной части, включая Россию, — циклон. «Из-за этого в Латвию поступает холодный воздух, и атмосферная циркуляция уже больше недели остаётся неизменной. И пока она не изменится, о потеплении говорить рано», — говорит он.

Лето придётся ещё подождать

На этой и следующей неделе по-летнему тёплой погоды в Латвии не ожидается. Если в понедельник и вторник местами воздух прогревался до +15 градусов, то в ближайшие дни снова станет прохладнее — в среду и четверг температура поднимется лишь до +7…+10 градусов, прогнозирует Круминя. Заморозки в ближайшее время, впрочем, не предвидятся.

«Погоду будут определять циклоны, будет облачно, солнце появится лишь кратковременно, зато возможны осадки. Во второй половине недели, на выходных или в начале следующей недели ЛЦОСГМ может даже выдать жёлтое предупреждение о сильном дожде», — отмечает Круминя.

Предполагается, что до начала следующей недели температура останется в пределах +10…+15 градусов. Кроме того, неделя может начаться с ветров, а во второй половине — снова похолодает. Под влиянием арктического воздуха в Латвии возможны новые заморозки и мокрый снег.

Когда же придёт тепло?

По прогнозам Крумини и Бергштейнса, перемена погоды в Латвии возможна в последнюю неделю мая.

«Если смотреть в рамках мая, именно последняя неделя может принести дневные температуры до +20 градусов, и вероятность заморозков исчезнет», — говорит Круминя.

Но она тут же добавляет, что это не будет первый год, когда метеорологическое лето наступит только в июне.

Точной уверенности, насколько тёплой будет последняя неделя мая, пока нет, но есть надежда, что «застойная» воздушная масса, приносящая холод, наконец сдвинется, говорит Бергштейнс.

«В последнюю неделю мая может начаться смена воздушных масс, и в Латвию поступит тёплый воздух с юга Европы. Однако исключать, что после пары тёплых дней снова похолодает, нельзя», — отмечает синоптик.

Он также считает, что в этом году купальный сезон, скорее всего, начнётся не раньше июня, поскольку вода в реках и озёрах прогревается лишь в течение нескольких тёплых дней.