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Названа сумма, в которую обошлась встреча команды фильма «Поток» у Памятника Свободы 1 2024

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
Названа сумма, в которую обошлась встреча команды фильма «Поток» у Памятника Свободы
ФОТО: LETA

Мероприятие по встрече команды анимационного фильма «Поток» (Straume / Flow) у Памятника Свободы обошлось Рижскому самоуправлению почти в 50 000 евро, свидетельствует информация, поданная депутатам Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы, пишет LETA.

Согласно предоставленным депутатам данным, на организацию встречи планировалось выделить до 50 000 евро.

В четверг Комитет Рижской думы по финансовым и административным делам примет решение о выделении 49 999,75 евро на финансирование проведения мероприятия.

Анимационный фильм «Поток» стал первой в истории латвийской кинокартиной, номинированной на премию Американской киноакадемии и получившей «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Фильм получил более 70 международных наград, включая премию Европейской киноакадемии, «Золотой глобус» и французскую национальную кинонаграду «Сезар». «Поток» был показан в кинотеатрах 45 стран, в Латвии его посмотрели более 330 000 зрителей, а в мире — более 3 миллионов.

После получения премии «Оскар» творческая команда фильма была торжественно встречена у Памятника Свободы.

«Поток» — это выполненная в технике 3D-анимации история об индивидуалисте Коте, который вынужден покинуть свой дом из-за наводнения и спасаться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, покинутом людьми мире, Коту приходится изменить свои привычки и научиться сотрудничать с Псом, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую команду фильма «Поток» входят режиссёр, продюсер, сценарист и художник Гинт Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Каспар Кажа, продюсеры Рон Диан и Грегори Залкман, звукоинженер Гурваль Куик-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихардс Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

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(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го мая

    Не рижскому самоуправлению этот пафос обошолся в 50 000А НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ....!!!!!! ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ!!!!! ВЫ СВОИ ДОЛГИ ВИДЕЛИ!!!!!!!??????????????????? ПОЗОРИЩЕ ОЧЕРЕДНОЕ..... КОГДА НАРОДУ НАДОЕСТ-ВАШИ РАСПИЛЫ!!!!! ПОРАЖАЮСЬ ТЕРПЕНИЮ ЛЮДЕЙ.....

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