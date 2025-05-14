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Поездки на cкутере вдвоем станут невозможны 1 1574

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
LETA
Поездки на cкутере вдвоем станут невозможны

Компания Bolt придумала эффективный способ, как вычислить и обуздать тех любителей электросамокатов, которые имеют дурную привычку передвигаться на нем в тандеме.

Компания Bolt придумала эффективный способ, как вычислить и обуздать тех любителей электросамокатов, которые имеют дурную привычку передвигаться на нем в тандеме.

Несмотря на то, что в соответствии с поправками к Закону о дорожном движении передвижение на электроскутере двумя людьми категорически запрещено, часты случаи, когда электросамокатчики это игнорируют.

Любой из нас ежедневно может видеть на улицах латвийских городов, как на электросамокаты взгромождаются вдвоем, а бывает, что и втроем. Подростки затаскивают туда друзей, родители — детей, хотя в законе черным по белому написано, что электросамокат рассчитан на одного человека, перевозить пассажиров на нем нельзя. А уж про присутствие на скутере маленьких детей и говорить нечего: это смертельно опасно.

В таких ситуациях риск несчастных случаев возрастает многократно. Причем в случае с горе-родителями в первую очередь пострадают именно их дети, потому что при падении именно на ребенка, стоящего между водителем и рулем самоката, гарантированно приходятся самые тяжелые травмы лица и других частей тела.

Долгое время компании, специализирующиеся на аренде, не знали, что с этим делать. Ведь полиция не имеет достаточного ресурса для контроля и отлавливает и наказывает единицы из всех нарушителей ПДД. Однако, судя по всему, в скором времени все изменится.

Как заявил в интервью LETA президент Bolt Евгений Кабанов, его компания придумала следующее: «Мы разработали программное обеспечение, которое может определить, что самокат используется двумя людьми, показывать предупреждения и даже блокировать дальнейшее использование услуги, если выяснится, что пользователь продолжает нарушать правила».

Так что примите к сведению, что все последние модели электросамокатов Bolt уже оснащены улучшенными сенсорами, которые способны выявить случаи передвижения вдвоем, а в скором времени их станет еще больше. Потому не рискуйте и соблюдайте правила. Напоминаем, что за отсутствие шлема и за перевозку пассажира вам грозит штраф от 30 до 70 евро.

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#безопасность #скутер #электросамокат
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Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    14-го мая

    Один раз при моих 70 кг выдалось сообщение что на самокате двое, раньше часто брал, сейчас перестал, много ограничений вводят, да и деньги в сегодняшней ситуации я стараюсь 3 эти государства своими деньгами не поддерживать

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