Baltijas balss logotype

С 2020 года еда подорожала на 50%: каков реальный уровень инфляции? 1 759

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
С 2020 года еда подорожала на 50%: каков реальный уровень инфляции?

В последние месяцы Латвия столкнулась с ускоренным ростом цен на продукты питания, что вызывает обеспокоенность среди экспертов и потребителей. Важно понять причины этого явления и возможные пути его смягчения.

Центральное статистическое управление (ЦСУ) на этой неделе сообщило, что в апреле этого года по сравнению с апрелем 2024 года потребительские цены в Латвии поднялись на 3,9%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 7,3%.

Министерство финансов в своем анализе после обнародования данных ЦСУ пришло к выводу, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки резко выросли с середины прошлого года и каждый месяц темпы роста ускоряются. Так, в начале года прирост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 4,6%, в марте - уже 6,4%, а в апреле - 7,3%. На рост цен на продовольствие повлияло как повышение цен на продовольственное сырье на мировых рынках, так и увеличение расходов на рабочую силу в связи с ростом зарплат.

Однако Минфин считает, что эти факторы не полностью объясняют резкий рост цен на продукты питания в Латвии, особенно в ситуации, когда падают расходы, связанные с энергоресурсами и горючим. Сравнивая рост цен на продукты питания в розничной торговле и динамику цен производителей продуктов питания, Минфин отмечает, что цены производителей продуктов питания, реализуемых на местном рынке, за последние месяцы росли медленнее, чем цены на продукты питания в магазинах. В апреле этого года цены на продукты питания поднялись на 7,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а индекс цен производителей на реализуемое в Латвии продовольствие в марте этого года вырос на 0,9% по сравнению с мартом 2024 года.

В целом цены на продукты питания в рознице с начала 2020 года выросли более чем на 50%, в то время как индекс цен производителей увеличился на 37%.

Читайте нас также:
0
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    14-го мая

    Где же тот министр, кто обещал контролировать цены в магазинах. Неужели, уже ушел в отставку, или продолжает получать зряплату и очередные умности говорить.

    15
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 630
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1199
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2342
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 276

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 98
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 157
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 379
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 233
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 151
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 98
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 157
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео