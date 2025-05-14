С 2020 года еда подорожала на 50%: каков реальный уровень инфляции?

В последние месяцы Латвия столкнулась с ускоренным ростом цен на продукты питания, что вызывает обеспокоенность среди экспертов и потребителей. Важно понять причины этого явления и возможные пути его смягчения.

Центральное статистическое управление (ЦСУ) на этой неделе сообщило, что в апреле этого года по сравнению с апрелем 2024 года потребительские цены в Латвии поднялись на 3,9%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 7,3%.

Министерство финансов в своем анализе после обнародования данных ЦСУ пришло к выводу, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки резко выросли с середины прошлого года и каждый месяц темпы роста ускоряются. Так, в начале года прирост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 4,6%, в марте - уже 6,4%, а в апреле - 7,3%. На рост цен на продовольствие повлияло как повышение цен на продовольственное сырье на мировых рынках, так и увеличение расходов на рабочую силу в связи с ростом зарплат.

Однако Минфин считает, что эти факторы не полностью объясняют резкий рост цен на продукты питания в Латвии, особенно в ситуации, когда падают расходы, связанные с энергоресурсами и горючим. Сравнивая рост цен на продукты питания в розничной торговле и динамику цен производителей продуктов питания, Минфин отмечает, что цены производителей продуктов питания, реализуемых на местном рынке, за последние месяцы росли медленнее, чем цены на продукты питания в магазинах. В апреле этого года цены на продукты питания поднялись на 7,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а индекс цен производителей на реализуемое в Латвии продовольствие в марте этого года вырос на 0,9% по сравнению с мартом 2024 года.

В целом цены на продукты питания в рознице с начала 2020 года выросли более чем на 50%, в то время как индекс цен производителей увеличился на 37%.