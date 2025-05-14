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В новых электропоездах констатированы дефекты примерно 300 окон 4 893

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
LETA
В новых электропоездах констатированы дефекты примерно 300 окон
ФОТО: LETA

В электропоездах "Škoda" с прошлого года насчитали примерно 300 окон, которые запотевают, рассказали Латвийскому радио на предприятии "Pasažieru vilciens".

Осенью прошлого года речь еще шла лишь о нескольких десятках окон, которые чешский производитель обещал заменить к ноябрю прошлого года, однако со временем брак был замечен в среднем в каждом десятом окне. Теперь их предполагают заменить до конца лета.

"Действительно постепенно начали возникать эти дефекты. Те неисправные окна, которые были замечены первыми, заменили, но со временем выяснилось, что эти дефекты повторяются. В связи с этим все время выявляются новые дефекты и непрерывно идет замена окон", - рассказала представитель "Pasažieru vilciens" Сигита Паула.

Устранение дефектов происходит в рамках гарантии, все связанные с ремонтом расходы покрывает производитель. В настоящее время из всех поврежденных окон 60% заменены, еще около 130 окон ждут замены. Паула подчеркнула - эти дефекты не влияют на безопасность пассажиров.

А велоштативы, которые начали устанавливать в начале этого года, сейчас оборудованы в 19 электропоездах "Škoda". В остальных 13 составах их предполагается установить до конца июня. "Pasažieru vilciens" ранее, впрочем, неоднократно обещал завершить проект стоимостью в неполные 890 тысяч евро в "этом месяце".

"На ежедневных рейсах необходимо 24 электропоезда. По маршрутам приоритетно курсируют те поезда, которые оборудованы велоштативами", - отметила Паула.

Компания призывает пассажиров перед поездкой проверить информацию в мобильном приложении "Vivi", где возле каждого рейса указано, оборудован ли конкретный поезд штативами для велосипедов, на это указывает соответствующий значок. "Мы улучшили и сам процесс, мы укрепили нашу ремонтную бригаду и привлекли дополнительный персонал, который осуществляет установку велоштативов", - добавила Паула.

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#электропоезда
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Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    14-го мая

    Крокодил не ловится, не растет кокос! Что же им так не прет, может чуть меньше воровать нужно?

    13
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    14-го мая

    Чёрт побери, и никак, абсолютно никак не приплести к этим поездам происки вездесущего Путина. Экая незадача.

    32
    3
  • 14-го мая

    Когда вываливаться начнут ? Долго ждать ?

    21
    2
  • Ч
    Чангл
    14-го мая

    У лету🤣 на кондиционерах сэкономить можно

    12
    1
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