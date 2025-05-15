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Доска жалоб: неужели культура в общественном транспорте так низка? 1 1293

Наша Латвия
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Доска жалоб: неужели культура в общественном транспорте так низка?
ФОТО: LETA

«Сегодня столкнулась с неприятными ситуациями в общественном транспорте. И я далеко не единственная, кто с этим сталкивается!» — пишет пассажирка на «Доске жалоб» передачи Bez Tabu, сообщает tv3.lv.

«Я беременна и ехала забирать ребёнка из детского сада. Захожу — как всегда, всё занято. И, как обычно, пенсионеры. Ну ладно, стою. На следующей остановке дама позади собирается выходить. Мне некуда подвинуться, и эта дама грубо толкает меня в живот, вдавливая в кресло. Я, конечно, в шоке.

На вопрос, обязательно ли так толкаться, она посмотрела на меня чёрным взглядом и пошла к дверям. На обратном пути мы с дочерью стоим, собираемся выходить. На остановке часть людей выходит, а на их место сразу же напирает толпа, не давая нам выйти.

Неужели культура в общественном транспорте действительно настолько низка, что никто больше никого не уважает?» — возмущается пассажирка.

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#общественный транспорт
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Никакой культуры вообще больше нет, осталась только KULTURA!

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