Доска жалоб: неужели культура в общественном транспорте так низка?

«Сегодня столкнулась с неприятными ситуациями в общественном транспорте. И я далеко не единственная, кто с этим сталкивается!» — пишет пассажирка на «Доске жалоб» передачи Bez Tabu, сообщает tv3.lv .

«Я беременна и ехала забирать ребёнка из детского сада. Захожу — как всегда, всё занято. И, как обычно, пенсионеры. Ну ладно, стою. На следующей остановке дама позади собирается выходить. Мне некуда подвинуться, и эта дама грубо толкает меня в живот, вдавливая в кресло. Я, конечно, в шоке.

На вопрос, обязательно ли так толкаться, она посмотрела на меня чёрным взглядом и пошла к дверям. На обратном пути мы с дочерью стоим, собираемся выходить. На остановке часть людей выходит, а на их место сразу же напирает толпа, не давая нам выйти.

Неужели культура в общественном транспорте действительно настолько низка, что никто больше никого не уважает?» — возмущается пассажирка.