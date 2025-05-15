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Над Латвией пролетит американский стратегический бомбардировщик 2 663

Наша Латвия
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Над Латвией пролетит американский стратегический бомбардировщик
ФОТО: пресс-фото

В пятницу, 16 мая, стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США «B-52H Stratofortress» выполнит низкий пролёт над территорией Латвии, сообщает tv3.lv.

Около 12:00 самолёт будет виден над памятником Свободы в Риге, а примерно через пять минут — над военной базой в Лиелварде.

Низкий пролёт является частью миссии Bomber Task Force Europe, которая подчёркивает приверженность Соединённых Штатов обеспечению безопасности в Балтийском регионе и на всём восточном фланге НАТО.

B-52H Stratofortress полетит в строю с истребителями, патрулирующими воздушное пространство Балтии в рамках миссии НАТО. Этот многонациональный пролёт подчёркивает единство союзников и скоординированность действий военно-воздушных сил, направленных на обеспечение безопасности в регионе.

Безопасность Балтии имеет решающее значение для стабильности всего евроатлантического пространства. Пролёт символизирует союзническое сотрудничество, направленное на поддержание мира, усиление сдерживания и обеспечение безопасности и благополучия в Балтийском регионе.

Время пролёта может измениться в зависимости от погодных условий или оперативных требований.

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#нато
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(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го мая

    Дурачьё выбежит хлопать в ладоши!!

    18
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    15-го мая

    а разве разрешено летать над Ригой? И к слову эта машина не несёт ни какой защиты только массовое разрушения и смерть, чем восхищаться???

    37
    1

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