В Латвии доходы не успевают за налогами: зарплаты как в Румынии, налоги – как в Норвегии

В Латвии давно принято жаловаться на налоги. Впрочем, где на них не жалуются? Но со временем реальных оснований для недовольства становится все больше. Страна дрейфует в сторону скандинавской налоговой модели, тогда как доходы остаются восточноевропейскими.

Делайте ваши ставки, господа!

Организация экономического сотрудничества и развития недавно опубликовала исследование под названием Taxing Wages 2025 («Налоги с зарплаты 2025»). Эксперты рассчитали налоговую нагрузку в разных странах через долю подоходного налога от валовой зарплаты. В расчет не были включены взносы на социальное страхование.

В итоге выяснилось, что в Европе ставки подоходного налога с населения значительно различаются, при этом в странах Скандинавии они самые высокие, а в Восточной Европе – самые низкие.

Большая вилка

Сколько именно вы платите налогов с вашей брутто-зарплаты, в странах ЕС обычно зависит от нескольких факторов: уровня дохода, наличия второго кормильца в семье и наличия детей на иждивении. Примерно такой же порядок существует и в Латвии.

Среди 27 стран, охваченных в отчете (включая 22 государства ЕС, Великобританию, три страны ЕАСТ и Турцию), в 2024 году подоходный налог для одинокого человека без детей, получающего среднюю зарплату, колебался от 6,2% в Польше до 35,7% в Дании.

В числе пяти крупнейших экономик Европы самым высоким оказался подоходный налог в Италии – 20,9%. В Германии и Франции он составил по 16,7%, в Испании – 16%, а в Великобритании – 15,5%.

Наиболее высокие ставки традиционно зафиксированы в странах Северной Европы. За исключением Швеции (16,1%), все они превысили порог в 20%. Схожие уровни наблюдаются в Бельгии и Ирландии.

Помимо Польши, в пяти других странах налог составлял не более 12%: в Словении, Греции, Швейцарии, Словакии и Чехии.

А мы идем на север

Страны же Балтии уверенно движутся в сторону Скандинавии. Во всех них ставки подоходного налога выше, чем в среднем по ЕС, тогда как доходы населения, как мы знаем, до средних показателей по Евросоюзу сильно не дотягивают.

По данным ОЭСР, в Латвии ставка налога для одного человека составляет 17,4%, в Литве – 18,7%, в Эстонии – 18,9%.

В целом лишь в восьми странах ЕС этот налог выше, чем в Латвии. Больше он также в Исландии и Норвегии, чьи закрома настолько распухли от денег, что скоро тамошнему населению вообще не придется работать.

Равнение на немцев!

Для семей с одним кормильцем и двумя детьми ставки налога колебались от 12,8% в Словакии до 32% в Дании. А в Германии даже зафиксирован отрицательный налог -0,1%, что означает возврат средств, а не их удержание. Такие возвраты не входят в стандартные детские пособия. Чадолюбивые немцы могут стать всем примером.

Четыре страны с самыми высокими налогами для семей с детьми – все из Северной Европы, включая Швецию, где ставка превысила средние показатели по ОЭСР и странам ЕС. Например, в Дании это 32%. Могут себе позволить, вероятно. Скандинавский социализм, он такой.

В крупнейших экономиках Европы подоходный налог для семей с одним кормильцем и двумя детьми оказался значительно ниже, чем для одиноких – во Франции и Испании он снижается примерно с 16% до 10%.

Менее 5% подоходного налога платят такие страны, как Швейцария, Словения, Португалия, Чехия и Польша. Тоже правильно – таким образом власти пытаются стимулировать рождаемость. Пока, правда, получается не очень – рождаемость в этих государствах, да и во всей Европе в целом, сейчас крайне низкая, никакие налоговые поблажки не помогают. Впрочем, лучше ведь что-то делать, чем ничего не делать, не так ли?

Детские налоги

В Латвии налоговая ставка для такой семьи (один работающий, двое детей) относительно невелика. Она составляет 11,4%, но это все равно больше, чем в среднем по ЕС – 10,8%. В Литве и в Эстонии с семей с двумя детьми, которые по нашим временам уже пора называть многодетными, дерут налогов больше – 18,7% и 18,9% соответственно.

Еще не так давно Эстония считалась раем для семей с детьми по причине льготного налогообложения. Рассказывали даже, что жители Латвии, живущие недалеко от северного соседа, становились его резидентами специально, чтобы получать связанные с деторождением бонусы. Те времена прошли, льготы в Эстонии постепенно свернули по причине наступления экономического кризиса. На рождаемость, впрочем, это все равно не повлияло, она ниже даже, чем в Латвии. Население в Эстонии, правда, в последние годы незначительно растет, но это исключительно за счет мигрантов.

В домохозяйствах с двумя работающими и двумя детьми налог в странах ЕС варьировался в 2024 году от 1,6% в Словакии до 35,7% в Дании. В Латвии – 14,4%. Это меньше, чем в среднем по Евросоюзу – 15,4%.

Идея не сработала

Если посмотреть в целом на налогообложение доходов, то видно, что самые высокие налоги платят одинокие люди без детей, что, конечно, логично. Нет ни одной страны, где бы они платили меньше, чем семьи с детьми. Однако в ряде стран, таких как Эстония, Финляндия, Греция, Литва, Норвегия, Швеция, Турция и Великобритания, ставка налога одинакова для всех трех типов домохозяйств. Видимо, эти государства отбросили идею, что с помощью налогов можно повышать уровень деторождение. Практика, действительно, этой теории не подтверждают.

Тем не менее это не означает, что доля «чистой» зарплаты у всех людей одинакова – на нее влияют страховые взносы и пособия, особенно для семей с детьми.

Странные вопросы

В Латвии, кстати, время от времени заводят разговоры о необходимости введения налога на бездетность. Но из данного исследования как раз и следует, что в большинстве стран Европы, в том числе в Латвии, одинокие платят налогов больше. Разве это не то же самое?

К тому же введение налога на бездетность породит много странных вопросов с непростой этической подоплекой. Например, если ребенок был но, но умер. Что тогда делать? А если человек не может иметь детей в силу бесплодности? Ему тогда ходить по врачам, унижаться и доказывать, что налог к нему применять нельзя? В общем, советский опыт в наше время явно не сработает.

Добавим, что с 2025 года ставки подоходного налога для разных категорий жителей были в Латвии пересмотрены. Как уверяют власти, в результате этой реформы после уплаты налогов денег чуть ли не у всех остается больше. Отлично! Получается, что надо только немного подождать, и тогда разбогатеем.