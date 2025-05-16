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Отменен пролет бомбардировщика ВВС США над памятником Свободы 3 1022

Наша Латвия
Дата публикации: 16.05.2025
LETA
Отменен пролет бомбардировщика ВВС США над памятником Свободы
ФОТО: пресс-фото

Из-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Мероприятие перенесено на другую дату, которая будет уточнена позднее.

Уже сообщалось, что бомбардировщик должен был быть виден над памятником Свободы около 12 часов дня, а примерно через пять минут - над военной базой в Лиелварде.

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#нато
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(3)
  • Д
    Дед
    16-го мая

    Отрабатывает бомбить Ригу ядреными бомбами? Наверное, союзник. кто еще может прицеливаться по территории и по памятнику свободы?

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    1
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    16-го мая

    Может поломался ? Или просто не смог взлететь ? Этому ,,кладбищу керосина,, 70+ лет, как бэ.

    12
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    16-го мая

    "Из-за плохих погодных условий" ??? Какой ужас! Сколько нацкадров ждали, надеялись, цветы купили!!! Такой праздник обломали... Как-то недавно визжали от радости что сам главный сапог Трамп Латвию посетит! И там их кинули.. Вот как жить после этого?

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