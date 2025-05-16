Отменен пролет бомбардировщика ВВС США над памятником Свободы

Из-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Мероприятие перенесено на другую дату, которая будет уточнена позднее.

Уже сообщалось, что бомбардировщик должен был быть виден над памятником Свободы около 12 часов дня, а примерно через пять минут - над военной базой в Лиелварде.