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Экономист о ситуации в Латвии: «Мы теперь как ежик в тумане!» 5 1013

Наша Латвия
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
Экономист о ситуации в Латвии: «Мы теперь как ежик в тумане!»

Айгарс Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, в эфире телеканала TV24, в программе Kārtības rullis, в ответ на просьбу высказаться о ситуации в Латвии на данный момент и о перспективе на будущее честно признал, что видит сходство с популярным в народе мультфильмом времен его детства.

"Помню, что в детстве смотрел мультфильмы. Обычно они были короткими - минут десять-пятнадцать - и увлекательными, в том числе "Ежик в тумане". Является ли туман как бы проблемой для Латвии? Я думаю - может быть, да, в каких-то пропорциях", - признал Ростовскис.

"Был уже один ясный этап - мы вернули независимость, все были на баррикадах, мечтали о Евросоюзе, о НАТО. Это был ясный путь, было ясно, на что шли, куда надо попасть", - считает он.

Однако сегодня ему картина кажется как бы расплывчатой. "Теперь это все уже где-то дальше. Мы как в том мультфильме - история продолжается, но что-то из этого понятного направления исчезло. Ощущение, что все идет вперед, но без ясного смысла. Такая - просто какая-то история", - подытоживает он.

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(5)
  • EB
    Emigrants Berzins
    18-го мая

    С таким лицом только ларьки в каком-нибудь Гулбене крышевать. А поди ж ты, "экономист", "руководитель чего-то там".

    5
    0
  • ЕЛ
    Евгений Лебедок
    17-го мая

    А ЧТО НЕ ТАК,ВАНЬ ?

    5
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го мая

    Ни разу не видел лысого ёжика. И вот, пожалуйста! Да ещё и не знает куда идти. Странный чувак. К латвийской экономике пушной зверёк пришел, а этот ничего не понимает. Где же этот горе-экономист образование получал?!

    17
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го мая

    Фильм про дураков, которые просрали всё

    22
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го мая

    Выходит по всему так, что воруя и обманывая, латышам зажить счастливо не удалось?

    35
    1
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