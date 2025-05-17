Экономист о ситуации в Латвии: «Мы теперь как ежик в тумане!»

Айгарс Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, в эфире телеканала TV24, в программе Kārtības rullis, в ответ на просьбу высказаться о ситуации в Латвии на данный момент и о перспективе на будущее честно признал, что видит сходство с популярным в народе мультфильмом времен его детства.

"Помню, что в детстве смотрел мультфильмы. Обычно они были короткими - минут десять-пятнадцать - и увлекательными, в том числе "Ежик в тумане". Является ли туман как бы проблемой для Латвии? Я думаю - может быть, да, в каких-то пропорциях", - признал Ростовскис.

"Был уже один ясный этап - мы вернули независимость, все были на баррикадах, мечтали о Евросоюзе, о НАТО. Это был ясный путь, было ясно, на что шли, куда надо попасть", - считает он.

Однако сегодня ему картина кажется как бы расплывчатой. "Теперь это все уже где-то дальше. Мы как в том мультфильме - история продолжается, но что-то из этого понятного направления исчезло. Ощущение, что все идет вперед, но без ясного смысла. Такая - просто какая-то история", - подытоживает он.