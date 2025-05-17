Не останется ли Рига в этом сезоне без прогулочного водного транспорта?

Никак не начнётся в столице сезон катания на речных трамваях. Хотя уже целый месяц они могли бы возить пассажиров по Даугаве. И дело даже не в погоде, рассказали предприниматели в эфире LSM+. Рижская дума провела конкурс по оказание услуг речных круизов — но его результаты были оспорены.

Как и каждый год, сезон речных трамваев в Риге должен был начаться 15 апреля. Прошёл месяц, а причалы стоят пустые. Ни корабликов, ни рекламных стендов. Рижская дума еще в январе провела конкурс на самые заветные — центральные причалы. Победители были отобраны. Но один из коммерсантов подал жалобу.

Это Янис Уваров — владелец теплохода Jaunā Vecrīga. Он до сих пор стоит на причале в Агенскалнском заливе. Янис считает, что условия конкурса были неправильными и нечестными. Одна из главных его претензий — гарантийный взнос:

«После ковида, пока идет война — ну нельзя такие деньги требовать от предпринимателей! Это нереально. Как мы можем в Латвии, когда у нас такая ситуация нехорошая в туризме — раньше было 3 тысячи евро, сейчас 25 тысяч. Пятикратно плюс НДС, на 5 лет. Эта сумма просто нереальная. Нам надо эти деньги вкладывать в бизнес, чтобы мы зарабатывали, чтобы эти деньги работали. А заморозить их на 5 лет — это выкинутые деньги. Потому что инфляция все съест».

Помимо фирмы Яниса, в конкурсе участвовали еще два коммерсанта: Samlits, которому принадлежит кораблик Jūrmala, a также Riga River Tour — эта фирма управляет судами Jelgava, Liepāja и Horizonts.

В этих фирмах, напротив, говорят, что никаких претензий к условиям конкурса и к гарантийному взносу у них нет.

«Меня все устраивает, все условия первого аукциона приемлемые и даже правильные. Мы смотрим положительно. Мы ждали подписания договора, написали письмо в транспортный департамент [Рижской думы] с просьбой заключить договор, так как мы были физически и есть победители на 14-й причал. Но этого не произошло», — сказал председатель правления Riga River tour Илья Литвенко.

«Я считаю, что дело в наших коллегах, которым хочется получить то, что они хотят. И если они не получили, как хотят — они считают, что могут кого-то подвинуть, оспорить условия департамента», — допускает член правления Samlits Сандра Самцова.

В Рижской думе подтверждают, что результаты первого конкурса не утвердили из-за жалобы в совет по конкуренции.

«Сейчас процесс немного затянулся. Департамент тоже понимает субъективное желание каждого коммерсанта заключить этот договор, получить право аренды на 5 сезонов. Но у каждого коммерсанта также есть право подать жалобу — и мы никак не можем повлиять на то, будут ли эти жалобы поданы или нет. С нашей стороны мы просто следуем процессу. Мы не можем игнорировать эти жалобы», — пояснила завотделом закупок административного управления департамента внешней среды и мобильности РД Ивета Ручканова.

При этом в думе признают, что залоговая сумма стала больше. Ведь за пять лет многое подорожало.

В любом случае жалобу со стороны фирмы Jauna Vecrīga сейчас рассматривает Совет по конкуренции. В Рижской думе говорят: пока не будет заключения от совета, аукцион так и останется на паузе. А значит, не будет и корабликов на причалах Даугавы. Возможно, самоуправлению следует организовывать аукционы заблаговременно, говорит представитель Совета по конкуренции Антис Апситис:

«Чтобы заранее, еще до начала сезона, было понятно, кто что получил и сможет ли он работать на этом месте. Соответственно, сезон бы так не затягивался».

Пока нет никакой ясности — кому достанутся причалы. Фирма Riga River tour подала на Рижскую думу в суд, поскольку считает, что та должна была утвердить результаты конкурса.

Ну а предприниматель, который оспорил результаты, Янис Уваровс, тем временем всё же нашёл способ вести бизнес. Пассажиров он забирает и высаживает не на официальных причалах, а на дамбе АВ. Этим вызвал серьёзное недовольство у конкурентов. Некоторые из них намерены писать заявление в полицию.