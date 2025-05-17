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Забег по-американски? Стартовала спортивная программа Рижского марафона 1 1137

Наша Латвия
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
Забег по-американски? Стартовала спортивная программа Рижского марафона
ФОТО: LETA

Сегодня начинается спортивная программа Рижского марафона, в рамках которой пройдут детские забеги и забег "миля".

Забег на одну милю, или 1609 метров, начнется у Латвийского национального художественного музея в 11:00, а закончится у памятника Свободы.

В рамках программы Детского дня на Рижском марафоне с 9:00 до 14:00 пройдут забеги на 200, 400 и 60 метров для самых маленьких спортсменов, а также другие мероприятия.

В воскресенье состоятся марафон, полумарафон, забеги на 10 и 6 километров.

Как сообщалось, в этом году в Рижском марафоне примут участие более 40 000 бегунов из более чем 100 стран мира. Латвию в элитной группе марафона будет представлять Елена Прокопчук.

Как и в предыдущие годы, в рамках марафона пройдет "Командный кубок", в котором примут участие команды не менее 500 латвийских предприятий, а в рамках программы "Инклюзивный марафон" в забегах сможет принять участие самое большое в истории марафона количество участников с различными двигательными и функциональными нарушениями и их ассистентов.

Рижский марафон проводится с 1991 года.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го мая

    При чем тут миля?! Да ещё и американская. В ЕС и Латвии используется система СИ. Очередное лизание сапог дяди Сэма? Бред какой-то.

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