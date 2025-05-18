Подсчитали, пенсионеры какого возраста получают самую низкую пенсию

На конец прошлого года в стране было зарегистрировано 436 932 получателя пенсии по возрасту, а средний размер пенсии с надбавками немного превысил 617 евро.На конец года было 14 486 получателей пенсии по возрасту до 65 лет, а средний размер их пенсии составлял 666 евро. В возрасте от 65 до 69 лет было 127 110 пенсионеров, средний размер пенсии которых на конец прошлого года составлял 634 евро. В возрастной группе от 70 до 74 лет было 100 319 пенсионеров со средней пенсией 654 евро, а в возрасте от 75 до 79 лет — 77 856 пенсионеров со средней пенсией 644 евро.В свою очередь, 60 362 пенсионера в возрасте от 80 до 85 лет имели средний размер пенсии с надбавками на конец прошлого года чуть менее 546 евро, а 39 490 пенсионеров в возрасте от 86 до 89 лет – 548 евро. Наименьшая средняя пенсия – 532 евро – на конец прошлого года была у 17 309 пенсионеров в возрасте старше 89 лет.

Право на пенсию по возрасту имеют женщины и мужчины, достигшие 65-летнего возраста и имеющие стаж страхования не менее 20 лет.