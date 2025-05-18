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Во вторник на Твайка - день открытых дверей 2 1294

Наша Латвия
Дата публикации: 18.05.2025
LETA
Во вторник на Твайка - день открытых дверей
ФОТО: LETA

Во вторник, 20 мая, с 14:00 до 16:00 в Национальном центре психического здоровья (NPVC) по адресу Tvaika iela 2, в конференц-зале амбулаторного центра, состоится День открытых дверей для студентов, интересующихся карьерой в психиатрии, сообщил NPVC.

На мероприятие особо приглашаются студенты-медики и будущие ординаторы. Во время мероприятия участники смогут встретиться с психиатром Лиене Силе. Силе является руководителем Научного института психического здоровья NPVC и руководителем программы ординатуры по психиатрии Рижского университета имени Страдиньша.

Также будет возможность встретиться с психиатром Еленой Врублевской. Она является руководителем отдела методического управления NPVC и руководителем программы резидентуры психиатрии Латвийского университета. Специалисты расскажут о возможностях резидентуры в NPVC, поделятся опытом и ответят на вопросы студентов.

VSIA «Национальный центр психического здоровья» — крупнейшее психиатрическое и наркологическое лечебное учреждение в Латвии, открытое 21 сентября 1824 года.Ежегодно в центре проходят стационарное лечение почти 7500 пациентов, а количество амбулаторных посещений в год превышает 88 000, сообщили в центре. В коллективе центра работает около 1000 сотрудников. Председателем правления учреждения является Сандра Пуце.

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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го мая

    Депутатов любого уровня пропускать вне очереди - на освидетельствование!

    35
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    вся Латвия это Твайка. чего мы там увидем???

    35
    4

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