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Когда очень нужен туалет, можно ли заходить в тот, что для инвалидов? 1 1143

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Когда очень нужен туалет, можно ли заходить в тот, что для инвалидов?
ФОТО: Unsplash

Во многих общественных учреждениях есть туалеты, предназначенные для людей с инвалидностью. На массовых мероприятиях очереди в женские туалеты бывают огромные. Можно ли в таких случаях любому человеку без инвалидности воспользоваться туалетом, на двери которого изображён человек в инвалидной коляске? И ещё — предназначены ли такие туалеты только для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или для всех с любым видом инвалидности? — спрашивает Гунта Д.

В Министерстве благосостояния LA.lv пояснили: знак на двери размещён только для того, чтобы человек в инвалидной коляске понял, что это помещение ему подходит.

Оно не предназначено исключительно для людей в колясках.

Если туалет свободен, им могут воспользоваться и другие посетители, однако не следует создавать у него очередь.

Также и в других странах по этому поводу нет строгих правил. Приоритет остаётся за человеком в инвалидной коляске. Кроме того, инвалидность может быть и невидимой, есть пожилые люди, у которых также есть преимущество.

Остальные же могут без угрызений совести пользоваться этим туалетом, если он свободен, проявляя уважение к другим.

Председатель правления объединения инвалидов и их друзей «Apeirons» Ивар Балодис признаёт — тема актуальная и до конца в обществе не проговорена и не осмыслена. Хотя строгого запрета на использование туалетов для инвалидов для всех нет, всё же их следовало бы оставлять для использования именно этими людьми.

«Конечно, инвалидность бывает разной, и человек с любым её видом может воспользоваться таким туалетом. Именно поэтому он больше и удобнее — чтобы была возможность привести себя в порядок или справить нужду. Надо также учитывать, что пребывание в туалете у людей с инвалидностью обычно длится дольше и бывает сложнее. Это похоже на ситуацию с парковками для инвалидов — они тоже порой пустуют, но другие ими не должны пользоваться, чтобы они были доступны людям с инвалидностью».

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#инвалиды #туалеты
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Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го мая

    Если существует такая необходимость, для чего нужно было закрывать туалеты по всей Риге, а также убирать скамейки в торговых центрах. Если рижские власти не хотят массового наплыва хуторских бомжей в Ригу, то установите соответствующие ограничения на автовокзале и на центральных железнодорожных станциях в черте города.

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