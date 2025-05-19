Когда очень нужен туалет, можно ли заходить в тот, что для инвалидов?

Во многих общественных учреждениях есть туалеты, предназначенные для людей с инвалидностью. На массовых мероприятиях очереди в женские туалеты бывают огромные. Можно ли в таких случаях любому человеку без инвалидности воспользоваться туалетом, на двери которого изображён человек в инвалидной коляске? И ещё — предназначены ли такие туалеты только для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или для всех с любым видом инвалидности? — спрашивает Гунта Д.

В Министерстве благосостояния LA.lv пояснили: знак на двери размещён только для того, чтобы человек в инвалидной коляске понял, что это помещение ему подходит.

Оно не предназначено исключительно для людей в колясках.

Если туалет свободен, им могут воспользоваться и другие посетители, однако не следует создавать у него очередь.

Также и в других странах по этому поводу нет строгих правил. Приоритет остаётся за человеком в инвалидной коляске. Кроме того, инвалидность может быть и невидимой, есть пожилые люди, у которых также есть преимущество.

Остальные же могут без угрызений совести пользоваться этим туалетом, если он свободен, проявляя уважение к другим.

Председатель правления объединения инвалидов и их друзей «Apeirons» Ивар Балодис признаёт — тема актуальная и до конца в обществе не проговорена и не осмыслена. Хотя строгого запрета на использование туалетов для инвалидов для всех нет, всё же их следовало бы оставлять для использования именно этими людьми.