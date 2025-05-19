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Опять двадцать пять?! Синоптики предупредили о похолодании в Латвии 0 1124

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Опять двадцать пять?! Синоптики предупредили о похолодании в Латвии
ФОТО: LETA

Во вторник снова похолодает - предупредили латвийские синоптики. Правда, местами из-за солнца будет довольно тепло, но теплые вещи взять с собой при выходе из дома рекомендуется.

Во вторник в Латвии ожидается солнечная и теплая погода, но в районах побережья будет прохладнее, прогнозируют синоптики.

Ночь будет преимущественно ясной, днем ожидается небольшая облачность без осадков.

Минимальная температура на восходе солнца составит +1...+6 градусов, на побережье - до +8 градусов.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, переходящий во второй половине дня в северо-западный, начиная с северной части Курземе.

Температура воздуха днем поднимется до +17...+21 градуса, +12...+15 градусов будет на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе.

В Риге 20 мая ожидается сухая и солнечная погода с небольшим западным ветром, днем - умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, в пригородах до +4...+6 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса, на несколько градусов холоднее будет у моря и поздним вечером по всему городу.

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