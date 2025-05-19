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Строительные работы ведутся на 62 участках госдорог 1 471

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Строительные работы ведутся на 62 участках госдорог

В настоящее время строительные работы проходят на 62 участках государственных дорог, где следует учитывать ограничения движения и дополнительное время в пути, сообщает предприятие «Latvijas valsts ceļi», пишет ЛЕТА.

На этой неделе в волости Сунтажи Огрского края планируется укладка асфальтового покрытия на новом круговом перекрёстке в месте пересечения региональных автодорог, где движение будет регулироваться контролёрами.

Крупнейшие ограничения движения из-за строительных работ на главных государственных автодорогах — на участке Даугавпилсского шоссе от Калнишки до Любасте, где движение организовано по одной полосе, а предполагаемое время проезда ремонтного участка составляет 20 минут, а также на объездной дороге Даугавпилса, где движение регулируется светофорами на трёх участках, а время проезда составляет 35 минут.

На участке автодороги Екабпилс–Терехово от Межаре до поворота на Мурани действует один регулируемый светофорами участок, и предполагаемое время его проезда — 40 минут.

На региональных автодорогах крупнейшие ограничения наблюдаются на участке дороги Рагана–Лимбажи от Видрижи до перекрёстка с дорогой Дравниеки–Страупе, где установлены три участка реверсивного движения со светофорами, а время проезда составляет 25 минут. На участке дороги Валмиера–Цесис от Личи до Лиепы действуют два светофорных участка, и время проезда также составляет 25 минут.

На участке дороги Смилтене–Гулбене от Видземского шоссе в сторону Смилтене действует один участок с реверсивным движением, а время проезда составляет 25 минут. На участке дороги Мадона–Гулбене у Цесвайне установлено до семи светофорных участков, и предполагаемое время проезда — полчаса.

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#дороги
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(1)
  • FK
    Filips Korbovs
    19-го мая

    выборы пройдут и перестанут ремонтировать, вот увидите

    2
    1

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