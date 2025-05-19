На самом деле определять рост стоимости жизни легче легкого — по изменению ценников на привычные продукты.

Скажем, ты несколько лет каждую неделю покупаешь упаковку самого бюджетного плавленого сыра. Так называемый приватный лейбл, торговая марка, которой владеет розничное торговое предприятие — но ничего, есть можно. Ну и вот — то, что только что стоило 97 центов, сейчас уже 1,12 евро. Прирост, как видим, на 15%.

Ну а Банк Латвии утверждает, что у нас все отлично, и инфляция — самая низкая в Еврозоне!

Ушел на второй срок

Буквально недавно вокруг поста главы местного отделения Европейского центрального банка — а именно так сегодня можно без обиняков охарактеризовать функции БЛ — ломали копья враждующие фракции Сейма. Господина Казакса то увольняли, то восстанавливали на работе. В итоге таки переутвердили — никого лучше не нашлось.

Теперь мотивированный президент Банка Латвии принялся за работу:

обеспечены новые участники финансового рынка ЛР, выдано семь лицензий, пять предприятий в процессе лицензирования и 20 в предлицензионной фазе;

Банк Латвии обеспечивает оказание платежных услуг предприятиям небанковского сектора путем участия в системе EKS — две компании уже участвуют, 13 начали присоединение, 30 проявляют интерес;

разработано регулирование для услуг банков в регионах Латвии — очные услуги предоставят в новых 11 городах;

подготовлено регулирование кооперативных сберегательных обществ для финансирования юридических лиц;

введена регула Евросоюза по криптоактивам (MiCA), 13 предприятий готовятся к выходу на рынок.

Вышеуказанные векторы деятельности БЛ показывают, что в нашем главном финансовом институте уже махнули рукой на "большую четверку" иностранных банков, составляющих фактическую олигополию на рынке. И ищут возможности хоть как–то разнообразить предложение денег изнывающему без оборотных средств народному хозяйству путем всяческой паллиативной помощи…

Требование же к традиционному банковскому сектору — чтобы у него была "критическая сеть банкоматов", то есть примерно 100 аппаратов на всю страну, которые будут "приоритетно обеспечены наличными деньгами", а также получат автономные источники питания.

Если все жители захотят снять деньги, то получится очередь из 20 тысяч человек в каждый банкомат.

В случае кризиса население также получит возможность расплатиться в размере 200 евро своими карточками, но без подключения к банковской сети — за продукты, топливо и медикаменты. Здесь вопрос, конечно, возникает интересный: а что, если до того на карте был ноль или минус — и кто потом покроет издержки?

Наличные были, есть и будут

Таким тезисом в презентации для парламента опровергается миф о скором запрете обращения в Латвии бумажных купюр. Более того, в 2024 году был зафиксирован рост обработанных БЛ банкнот — 147 млн, или на 4% больше, чем годом ранее.

Как нарисовался рост наличности? Так как ЛР сама не является эмитентом наличных евро, выпускаемых в оборот все тем же Европейским центральным банком, можно предположить, что либо:

иностранные туристы стали расплачиваться наличкой;

работающие за рубежом латвийцы ввозят кэш;

через нашу республику чемоданами отмывается грязная денежка международной преступности.

Так или иначе, Банк Латвии даже выдвинул особые предложения по доступности наличных денег — для чего был оформлен "добровольный меморандум сотрудничества" в рамках Ассоциации финансовой отрасли. Кстати, скоро в страну поступят наличные евро "третьей серии", которые будут еще более надежны.

Что же касается безналичного расчета, то подчиненные М. Казакса управляют "самой развитой инфраструктурой платежей в Балтии". Через национальные банки в день осуществляется в среднем 2,4 миллиона трансакций на сумму 2,7 млрд евро. В год это получается 876 млн обращений клиентов — и 1,1 триллиона евро.

За прошлый год безнал вырос на 95%. Причем на руках в стране имеется 2,2 миллиона платежных карт — то есть 1,2 карты на каждого жителя, включая грудных младенцев. Наша республика принимает платежи по картам в 55,4 тыс. POS–терминалов и в 880 банкоматах.

С заботой о пенсионерах и заемщиках

Когда в руках государства нет особенных рычагов, чтобы повлиять на крупных игроков финансовой сферы, то оно обращается к тем, кого проще достать — к примеру, к пенсионерам. В этом ключе можно рассматривать предложения Банка Латвии по изменению регулирования пенсий 2–го уровня. Рекламируется возможность "будущим пенсионерам сэкономить 60 миллионов евро за 10 лет".

И хотя ваш автор относится как раз к данной категории — но отчего–то при пересчете на численность нашей когорты да на годы получается совсем чуть–чуть. Особенно с учетом вышеописанного удорожания простой еды.

Что же касается тех, кто рискнул и пошел на ипотечный кредит, то им господин Казакс предлагает возможность рефинансирования, или понижения процентной ставки на 0,5%. Аттракцион невиданной щедрости в первом квартале 2025 года коснется 4500 кредитов, или 7% всех по Латвии. Также "разработано регулирование, дабы устранить препятствия перекредитования юридических лиц (начато согласование в правительстве)".

Все это, по оценке БЛ, приводит к тому, что "оживляется кредитование, которое растет быстрее экономики, кредиты становятся дешевле и доступней". "В надзоре финансового сектора уменьшена административная нагрузка".

То есть фактически у нас начался новый фестиваль а–ля "тучные годы". Неужели прежние финансовые кризисы не научили, что незаработанные деньги к добру не приводят?

Сам же Банк Латвии отрапортовал о росте общего капитала и резервов на 30%, или до 944 млн евро. Приоритетом на 2025 год Банк Латвии выдвинул:

надежный и устойчивый к кризисам финансовый сектор;

современные и доступные услуги финансового сектора;

инновационный и эффективный центральный банк.

И что еще интересно — несмотря на упоминание в отчете "антиотмывочной" системы Moneyval, в Банке Латвии больше не твердят о капитальном ремонте финансовой системы. Видимо, с окончательным уходом из политики ее главного застрельщика господина Кариньша об этом этапе стараются забыть как о страшном сне.

Но и идею о Риге как финансовом центре севера Европы, сейчас невозможно вспомнить без слез.

Убыточная контора

В соответствии с принципами расчета прибыли и убытков бухгалтерии ECBS (системы Европейского центрального банка), в прошлом году Банк Латвии понес внушительные убытки в размере 65 млн евро.