«Водитель закрыл двери и уехал. Я осталась на остановке» – женщина возмущена бездействием Rīgas satiksme

Женщина не скрывает своего возмущения — чем чаще она пользуется общественным транспортом, тем больше замечает недоработок со стороны «Rīgas satiksme».

«Сегодня стояла на остановке, то есть на конечной, на улице Абренес. В 16:50 подъехал 50-й автобус, остановился, открыл двери, водитель так и остался сидеть за рулём, закрыл двери и уехал. А я осталась на той же остановке», — пишет Дайга.

Женщина передвигается на электрической инвалидной коляске, однако у старого автобуса не было выдвижной платформы — только механическая, которую нужно раскладывать вручную. Водитель, по её словам, даже не вышел из автобуса, чтобы разложить эту платформу.

Дальнейшая ситуация оказалась тоже непростой: «Утром, в 9:17, на остановке RP SIA “Rīgas satiksme”, на маршруте №63, снова старый автобус с ручной платформой. Водитель открыл платформу, но не опустил или не наклонил автобус. Мне удалось заехать и выехать с небольшим испугом, когда передние колёса электрической коляски (вес +/-180 кг) поднялись вверх. Не самое приятное ощущение».

Подобное происходило и раньше: «Неделю назад, 8 мая, на той же остановке “Rīgas satiksme” в 12:29 подъехал 13-й автобус. В нём должна была быть выдвижная платформа — отверстие для неё было, а сама платформа исчезла. Тогда, правда, попался очень добрый водитель, который даже предложил как-то занести меня с коляской в автобус. Мило, конечно, но это миссия невыполнима».

Под постом Дайги опубликован и комментарий от «Rīgas satiksme». Он, впрочем, лаконичен: «Добрый день! Спасибо за информацию — такая ситуация недопустима. Мы зафиксировали сообщение и передадим ответственным коллегам для проверки. Приносим извинения за произошедшее!»