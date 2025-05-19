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«Водитель закрыл двери и уехал. Я осталась на остановке» – женщина возмущена бездействием Rīgas satiksme 2 1221

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
«Водитель закрыл двери и уехал. Я осталась на остановке» – женщина возмущена бездействием Rīgas satiksme

Президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзите поделилась в социальных сетях своей недавней попыткой воспользоваться общественным транспортом в Риге, пишет LA.LV.

Женщина не скрывает своего возмущения — чем чаще она пользуется общественным транспортом, тем больше замечает недоработок со стороны «Rīgas satiksme».

«Сегодня стояла на остановке, то есть на конечной, на улице Абренес. В 16:50 подъехал 50-й автобус, остановился, открыл двери, водитель так и остался сидеть за рулём, закрыл двери и уехал. А я осталась на той же остановке», — пишет Дайга.

Женщина передвигается на электрической инвалидной коляске, однако у старого автобуса не было выдвижной платформы — только механическая, которую нужно раскладывать вручную. Водитель, по её словам, даже не вышел из автобуса, чтобы разложить эту платформу.

Дальнейшая ситуация оказалась тоже непростой: «Утром, в 9:17, на остановке RP SIA “Rīgas satiksme”, на маршруте №63, снова старый автобус с ручной платформой. Водитель открыл платформу, но не опустил или не наклонил автобус. Мне удалось заехать и выехать с небольшим испугом, когда передние колёса электрической коляски (вес +/-180 кг) поднялись вверх. Не самое приятное ощущение».

Подобное происходило и раньше: «Неделю назад, 8 мая, на той же остановке “Rīgas satiksme” в 12:29 подъехал 13-й автобус. В нём должна была быть выдвижная платформа — отверстие для неё было, а сама платформа исчезла. Тогда, правда, попался очень добрый водитель, который даже предложил как-то занести меня с коляской в автобус. Мило, конечно, но это миссия невыполнима».

Под постом Дайги опубликован и комментарий от «Rīgas satiksme». Он, впрочем, лаконичен: «Добрый день! Спасибо за информацию — такая ситуация недопустима. Мы зафиксировали сообщение и передадим ответственным коллегам для проверки. Приносим извинения за произошедшее!»

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#общественный транспорт
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(2)
  • ZZ
    Zoja Ziga
    19-го мая

    Меня шофёр прищемил дверью. Когда открыл дверь я упала. Шофёр подбежал схватил меня отнёс в автобус посадил на кресла. Наверно судьба я вышла за него замуж. Биженая сделай так как я и выедешь замуж.

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  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го мая

    Если человеку, так постоянно но везёт, значит у него внутри есть что-то гадкое, которое снаружи и отражается.

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