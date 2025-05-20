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Финансирование для строительства социального жилья увеличено на 21,75 млн евро 0 377

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2025
LETA
Финансирование для строительства социального жилья увеличено на 21,75 млн евро
ФОТО: LETA

Правительство увеличило финансирование для второй очереди ремонта и строительства нового социального жилья на 21,75 млн евро.

На эти цели было перераспределено дополнительное финансирование из Европейского фонда регионального развития в размере 18,487 млн евро, а финансирование самоуправлений составит 3,263 млн евро.

Таким образом, общий ранее запланированный объем финансирования в размере 60 млн евро увеличен более чем на 21 млн евро, что будет способствовать увеличению объемов строительства, отметили в Министерстве экономики.

Планируется, что в новом и отремонтированном социальном жилье смогут проживать не менее 1952 человек.

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