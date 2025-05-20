Фонд развития понтов: ревизоры обнаружили в Латвии хорошо замаскированную схему

За первые три месяца 2025 года морскими воротами страны было обработано 9,065 млн тонн грузов, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее Государственный контроль в ходе ревизии установил, что Фонд развития портов существует вполне вольготно.

Создали в золотые времена транзита

Образован Фонд развития портов был в благословенном 1994 году, когда еще трубопроводная нефть вовсю поступала в Вентспилс, не говоря уже о составах с углеводородами, металлом и углем. Российские Приморск и Усть–Луга только–только намечались в проектах — а в нашей стране заработал новый хозяйственный институт, дабы "управлять финансовыми средствами по обеспечению государственных интересов в развитии портов и поднятии престижа портов Латвии".

Задачами были заявлены:

реализация общих портовых проектов;

поддержание госимущества в малых гаванях;

популяризация и реклама портов;

обеспечение деятельности Совета по портам, логистике и транзиту (далее — совет).

Финансирование структуры до 2010 года велось централизованно из госбюджета — а затем сбрасывались Рижский и Вентспилсский свободные порты, а также Лиепайская свободная экономическая зона. Деньги в целом небольшие — в среднем 231 тыс. евро в год. Держателем средств выступала Латвийская морская администрация. Однако были также секретариат, рекламная комиссия…

Непонятный статус

Как явствует из материалов, которые представил на Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям член Совета Государственного контроля Гатис Литвинс, 68% расходов поглотили совет и секретариат при фонде, только 23% ушли на популяризацию и рекламу Латвии как транзитного хаба.

К тому же действия "в значимой части перекрываются или содержательно сходны с задачами, имеющимися в компетенции Департамента транспортной логистики и координации международного сотрудничества Министерства сообщения".

"Юридический статус фонда ясно не определен, — констатировали ревизоры. — Фактическая система финансового управления и надзора фонда не обеспечивает экономичного использования средств. Установленная советом ответственность за использование средств несоразмерна имеющейся в Латвии практике". Ну и тому подобные нарушения.

Via Latvia: красиво рисуют

Всего же Госконтроль насчитал за период 2019–2023 гг. неэкономичную трату фондом 161 770 евро. В том числе: "40 057 евро истрачены на такие рекламные мероприятия, в том числе командировки и презентации, по которым рекламная комиссия не принимала решения. 23 562 евро использованы для таких расходов, покрытие которых не имело правового основания".

Фактически неподготовленным осталось и информационное сообщение, которое секретариат готовил для совета — но за него было уплачено 97 644 евро. Ну и по мелочи — так, некое лицо дважды получило командировочные деньги в размере 865 евро как от фонда, так и от Министерства сообщения. Фамилии — нет.

Нет худа без добра — вот ваш автор благодаря стараниям Госконтроля узнал, что, оказывается, и сейчас действует ресурс vialatvia.com. Там много красивых схем, и даже трубопровод из Беларуси в Вентспилс изображен отдельной картой. Под лейблом Via Latvia, объединяющим все транзитные мощности страны, зарубежных партнеров предлагают ознакомиться с нами на тематических экспозициях в Роттердаме, Астане, Ташкенте и Стамбуле. Так что война войной, а обед по расписанию.

"Очень неприятно все это слышать, но я не удивлен"

Так высказался после доклада Госконтроля председатель парламентской комиссии Гатис Лиепиньш ("Новое Единство").

"Долгие годы порты действовали как неприкосновенная каста, по меньшей мере их руководство".

Тут депутат от премьерской фракции выказал явное незнакомство с индуистскими бытовыми практиками, по коим каста неприкасаемых занимается вовсе не портовой деятельностью, но забоем скота, уборкой мусора и ассенизационными работами.

Так или иначе, Г. Лиепиньш пошел с козырей, сказав далее, что портовые начальники жили не как принято на Западе, "куда мы стремимся", но как на Востоке. Здесь национальный политик также полемически заострил, ибо в последние годы практики стран ЕС и НАТО дают немало примеров пользования, допустим, VIP–самолетов, корпоративных карт и тому подобного.

По большому счету

"Если это образование нигде не было зарегистрировано — где у него имелся счет?" — задался резонным вопросом глава комиссии.

Выяснилось, что государственное общество капитала — Латвийская морская администрация — имела специальные счета для фонда. Государственные же чиновники (общим числом 16!) получали от Министерства сообщения т. н. договоры управления, по которым совместительствовали в фонде. Линда Матисоне (Объединенный список) резюмировала: "Лишняя тучная бюрократичная структура, дополнительная возможность заработать. Ее нужно ликвидировать как можно быстрее".

Министерство сообщения ответствовало, что в 2025 году Фонд развития портов уже не дает заработать — договоры не перезаключались. "Это произошло не в каком–то месте, но в государственном управлении, которое столь любит пенять предпринимателям, — не упустила попенять Илзе Стобова ("Латвия на первом месте"). — Конкретная схема!"

Депутат Стобова усомнилась, что подобная структура могла существовать более 30 лет вне всякого интереса со стороны руководства министерства и премьера. "Фонда был очень замаскирован", — ответил на это ревизор Гатис Литвинс.

В настоящее время о результатах ревизии информированы Генеральная прокуратура и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое ведет ведомственную проверку.