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Как без пенсии выживают российские пенсионеры. И где им помогут 4 2625

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Как без пенсии выживают российские пенсионеры. И где им помогут
ФОТО: LETA

Большинство пенсионеров, которые получают в Латвии российскую пенсию, до сих пор не получили выплаты за первый квартал. Деньги должны были прийти еще в феврале. Но не дошли. Что делать?

Оформлять новый статус

Стоит обратиться за помощью в самоуправление. Дадут ли? В Департаменте благосостояния Рижской думы утверждают: пенсионеры, попавшие в такое положение, могут претендовать на статус малообеспеченной или малоимущей семьи и запросить положенные им социальные пособия.

В 2025 году в Риге статус малообеспеченной семьи полагается домохозяйствам, которые в течение последних трех месяцев имели доход не более 604 евро на первое лицо и 423 евро на каждого следующего члена семьи.

Статус малоимущей семьи положен домохозяйствам с доходами не более 377 евро на первое лицо и 264 евро на каждого следующего члена семьи.

А если вообще нет доходов?

Если из-за задержки выплат у пенсионера и его семьи не осталось источников дохода, то он может претендовать на пособие гарантированного минимального дохода в размере 166 евро в месяц на первое лицо и 116 евро в месяц на каждого следующего члена семьи.

Можно запросить пособие на оплату коммунальных услуг и аренды жилья, оплату компенсируемых медикаментов и т. п.

Если вы российский пенсионер и до задержек с выплатами также имели статус малообеспеченного лица, вам следует обратиться в социальную службу и уточнить, возможно, в связи с уменьшением дохода вы будете иметь право на более высокое квартирное пособие и другие выплаты.

Больше информации по телефонам социальной службы самоуправления: 67105048, 25770080.

Ну и, конечно, можно поискать справедливости в Пенсионном фонде России. Там телефон такой: +7 495 987 80 30. Только есть опасения, что денег после такого звонка не прибавится, а убавится – придется оплатить счет за международный звонок.

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#пенсионеры #пенсии
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Антон Городницкий
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Оставить комментарий

(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го мая

    мин пенсия 210 сов рубля - 11 700 баксов в месяц

    5
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го мая

    началась подготовка народа к появлению СССР -

    СССР всё ещё существует, заявил советник президента #РФ Антон Кобяков. По его словам, процедура роспуска Советского Союза в 1991 году была нарушена, поэтому юридически СССР по-прежнему существует

    8
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го мая

    все проблемы идут с 1990, с Госпереворота. Люди принимали верное решение по своим пенсиям, считали где больше.

    5
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го мая

    Вот к чему однако привело опрометчивое желание побыстрее выйти на пенсию.

    6
    40
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