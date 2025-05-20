Как без пенсии выживают российские пенсионеры. И где им помогут

Большинство пенсионеров, которые получают в Латвии российскую пенсию, до сих пор не получили выплаты за первый квартал. Деньги должны были прийти еще в феврале. Но не дошли. Что делать?

Оформлять новый статус

Стоит обратиться за помощью в самоуправление. Дадут ли? В Департаменте благосостояния Рижской думы утверждают: пенсионеры, попавшие в такое положение, могут претендовать на статус малообеспеченной или малоимущей семьи и запросить положенные им социальные пособия.

В 2025 году в Риге статус малообеспеченной семьи полагается домохозяйствам, которые в течение последних трех месяцев имели доход не более 604 евро на первое лицо и 423 евро на каждого следующего члена семьи.

Статус малоимущей семьи положен домохозяйствам с доходами не более 377 евро на первое лицо и 264 евро на каждого следующего члена семьи.

А если вообще нет доходов?

Если из-за задержки выплат у пенсионера и его семьи не осталось источников дохода, то он может претендовать на пособие гарантированного минимального дохода в размере 166 евро в месяц на первое лицо и 116 евро в месяц на каждого следующего члена семьи.

Можно запросить пособие на оплату коммунальных услуг и аренды жилья, оплату компенсируемых медикаментов и т. п.

Если вы российский пенсионер и до задержек с выплатами также имели статус малообеспеченного лица, вам следует обратиться в социальную службу и уточнить, возможно, в связи с уменьшением дохода вы будете иметь право на более высокое квартирное пособие и другие выплаты.

Больше информации по телефонам социальной службы самоуправления: 67105048, 25770080.

Ну и, конечно, можно поискать справедливости в Пенсионном фонде России. Там телефон такой: +7 495 987 80 30. Только есть опасения, что денег после такого звонка не прибавится, а убавится – придется оплатить счет за международный звонок.