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Мои года — не мое богатство: чем старше латвийский пенсионер, тем меньше его пенсия 1 2699

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Мои года — не мое богатство: чем старше латвийский пенсионер, тем меньше его пенсия
ФОТО: LETA

Самый низкий средний размер назначенной пенсии по возрасту в прошлом году был у пенсионеров старше 89 лет, свидетельствует обобщенная информация Государственного агентства социального страхования (ГАСС).

В конце прошлого года в стране было зарегистрировано 436 932 получателя пенсии по возрасту, а средний размер назначенной пенсии с доплатой немного превышал 617 евро.

ГАСС оценило размер пенсий в соответствии с возрастом их получателей:

  • На конец года было 14 486 получателей пенсии по возрасту в возрасте до 65 лет, их средний размер пенсии составлял 666 евро.

  • В возрасте от 65 до 69 лет насчитывалось 127 110 пенсионеров, и средняя пенсия в конце прошлого года составляла 634 евро.

  • В возрастной группе от 70 до 74 лет было 100 319 пенсионеров со средней пенсией 654 евро.

  • А в возрасте от 75 до 79 лет — 77 856 пенсионеров со средней пенсией 644 евро.

  • У 60 362 пенсионеров в возрасте от 80 до 85 лет средний размер пенсии с доплатами в конце прошлого года был чуть менее 546 евро.

  • У 39 490 пенсионеров в возрасте от 86 до 89 лет — 548 евро.

  • Самая низкая средняя пенсия — 532 евро — в конце прошлого года была у 17 309 пенсионеров старше 89 лет.

Право на получение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины, достигшие 65 лет и имеющие страховой стаж не менее 20 лет.

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Оставить комментарий

(1)
  • SKo
    Sergejs Kulešovs
    20-го мая

    Если что пенсии в Эстонии от 870 €. Нам и правительству есть направление в котором двигаться.

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