После трёх дней ливней в латвийских лесах начали появляться первые настоящие грибы

После трёх дней непрекращающихся дождей в латвийских лесах начали появляться первые настоящие грибы (строчки и сморчки в счёт не идут).

Несмотря на то, что грибов пока немного, самые терпеливые и опытные грибники уже делятся находками в Facebook — чаще всего это подберёзовики, пишут Grani.lv.

Пользователи соцсетей выкладывают фото своих первых грибных трофеев и отмечают, что для удачи нужно знать «свои» места. Массового появления грибов пока нет, но дожди и относительно тёплая дневная погода создают благоприятные условия для их роста.

«Прошлась по проверенной тропинке — три подберёзовика спрятались у старой ели. Начало есть!» — пишет жительница Видземе.

«Грибы только просыпаются. Нашёл несколько, но пришлось потрудиться. Главное — начало сезона положено!» — делится пользователь из Латгалии.

Настроение у грибников оптимистичное. Первыми подберёзовиками сезон открыт, и если погода сохранится, через пару недель можно ожидать более щедрый урожай.

Так что стоит воспользоваться прояснившейся погодой, надеть резиновые сапоги и отправиться на прогулку в лес. Даже если грибов сейчас совсем немного — свежий воздух и обновлённый весенний лес того стоят!