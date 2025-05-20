Приказано продаться: власти не спешат давать миллионы на спасение airBaltic

Таким уклончивым образом в министерстве ответили на вопрос, будет ли государство опять вливать деньги в горе–авиакомпанию.

В свою очередь, сами представители airBaltic в беседе с агентством LETA отказались прогнозировать максимальную сумму, которая могла бы понадобиться от государства, чтобы избежать банкротства компании.

Не то чтобы в airBaltic скрывают размер требуемых дотаций. Скорее они сами не знают, сколько им может понадобиться. Потому что "в условиях динамичного рынка и внешних факторов в настоящее время невозможно точно спрогнозировать ситуацию во второй половине года".

Ранее финансовый директор airBaltic Витолдс Яковлевс заявил в СМИ, что в случае неблагоприятного поворота событий во второй половине года авиакомпании, возможно, придется искать дополнительные средства у акционеров.

По словам Яковлевса, если реализуется базовый сценарий, компания ожидает, что первичное публичное размещение акций (IPO) может быть перенесено на 2026 год. Однако при неблагоприятном развитии событий во втором полугодии может возникнуть необходимость в дополнительных средствах, возможно, со стороны акционеров.

Как сообщал bb.lv, авиакомпания airBaltic завершила первый квартал этого года с убытком в размере 29,348 миллиона евро.

В 2024 году airBaltic отработала с убытками в размере 118,159 миллиона евро.