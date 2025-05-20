Рижская дума расскажет о ходе ремонта Земитанского моста

Сегодня в 10:00 Рижская дума обследует Земитанский мост, чтобы получить представление о ходе ремонтно-строительных работ.

В мероприятии примут участие председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

Работы по реконструкции моста начались в ноябре прошлого года.

Общая стоимость реконструкции моста составит 24,2 миллиона евро, из них 3,6 миллиона евро софинансирует самоуправление. Рижская дума также решила взять кредит в размере 20,5 млн евро на реконструкцию моста.

Мост может быть отремонтирован к осени 2026 года.