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«То, что Латвия бедная - это миф! Мы принадлежим клубу богатых стран» - экономист 12 4425

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2025
Rus.lsm.lv
«То, что Латвия бедная - это миф! Мы принадлежим клубу богатых стран» - экономист

Вступление Латвии в ЕС дал огромный толчок развитию экономики. В том числе потому, что инвесторы поверили в будущее страны, которая с тех пор проделала большой путь и вошла в число богатых государств, сказала экономист Инна Штейнбука в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4, пишет LSM+.

Она подчеркнула: представление о том, что Латвия бедна — неверное, хотя «всегда хочется быть еще лучше, еще богаче».

«Если посмотреть с 1990-го года, я думаю, мы должны быть довольно-таки счастливы. Многие страны в 90-м году были богаче, чем Латвия. Многие страны Латинской Америки были богаче. Мы сейчас их обошли, мы обошли многие другие страны. Так что я уверен: если посмотреть на длительный период, было хорошо», — очень коротко охарактеризовал развитие латвийской экономики с момента восстановления независимости предприниматель и экономист Янис Ошлейс.

Удалось бы добиться того же самого, не вступив в Евросоюз?

«Мы видим натуральный эксперимент: мы видим рядом с нами Россию, Беларусь, Украину, которые не вступили в Евросоюз — у них экономика в пересчете на одного человека гораздо меньше. Поэтому я уверен, что это как раз показывает, что это был хороший и правильный шаг», — ответил Ошлейс.

Инна Штейнбука, председатель Совета по фискальной дисциплине, профессор Латвийского университета и экс-глава представительства Еврокомиссии в Латвии согласна с последней оценкой: «Я уверена, что вступление в Европейский Союз послужило огромным толчком для развития экономики. Не только потому, что мы просто присоединились к клубу богатых стран, для чего мы должны были следовать определённым правилам, но и потому, что инвесторы поверили в Латвию. В общем-то, ещё перед вступлением в Евросоюз был огромный приток инвестиций».

Правда, добавила она, этот приток инвестиций перед самым вступлением в ЕС и сразу после, принес не только благо, поскольку во многом поспособствовал развитию тяжелейшего кризиса в конце «нулевых» годов.

«Но я хочу сказать, что до сих пор существует миф — я хочу подчеркнуть: миф, — что Латвия очень бедная страна.

И это не только моя оценка (я не буду приводить цифры, которых много). Я просто хочу сказать, что Латвию [официально] признали богатой страной, поскольку она стала членом OECD (Организации экономического сотрудничества и развития, OECD — LSM+). Есть такая организация, которая объединяет богатые страны.

Да, Латвия не является номером один или номером десять в этом «клубе», но то, что мы принадлежим к этому «клубу», — это уже международное признание, это как бы оценка качества и благополучия экономики.

Это, мне кажется, очень важно», — отметила Штейнбука.

«Конечно, всегда хочется быть ещё лучше, ещё богаче. Мы себя сравниваем с Эстонией и Литвой, и получается, что там как бы лучше. Если сравнивать нашу троицу, мы все начинали приблизительно с очень похожих позиций, но в результате они нас обогнали. Но экономика — это очень долгосрочный процесс. Нельзя сказать, что вот если сегодня они нас обогнали, то это уже навсегда.

Ситуация меняется», — добавила гостья «Открытого разговора».

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(12)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го мая

    Очередная ЛАЖА😂😅😅😂😂😂😅😅😅.....Расчитанная на нациков... Какие вы унылые.....

    22
    1
  • AT
    Artur Tschavkin
    22-го мая

    как немец скажу, богатая из тройки румыния и болгария. без европы существовать не сможет. дотации, кредиты.

    я как турист приехал... нищета здесь везде. сервиса нет. грязь. дороги разбиты. боюсь отравиться... про отели вообще молчу

    47
    3
  • AN
    Anatoliy Novikov
    21-го мая

    Латвия не бедная, Латвия нищяя.

    77
    1
  • EM
    Evgen Mel
    20-го мая

    Что они (наши чиновники) курят/ едят? Читаю и трясти начинает от их слов...

    106
    3
  • A
    Aleks
    20-го мая

    ,,Eurostat,,-Латвия занимает в ЕС третье место по бедности. Кто то явно врёт и похоже,что спалилась латышка со странной фамилией -Штейнбука.

    94
    1
  • lg
    lo gos
    20-го мая

    Она что, дура? Страна существует только на кредитах.

    79
    0
  • F
    FOXBAT
    20-го мая

    В заголовке, слова "бедная" и "богатая", надо поменять местами !

    44
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го мая

    Если Латвия такая богатая, почему она постоянно берёт бабло в долг и шляется по всему ЕС с протянутой рукой выпрашивая очередной кредит?

    102
    2
  • S
    SeaWolf
    20-го мая

    В чем вырождается богатство страны??? Дороги убиты, транспорт на село сокращается, так как не государство не может оплачивать проезд для жителей дальних населенных пунктов. Школы закрывают, так как не кому учиться, так как люди бегут из богатой страны!

    114
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    SeaWolf
    22-го мая

    Вы на официальный сайт "мвф"-зайдите. И увидите, какие вы богатые.... Фэйкомёты... 😂😅😅😅😂😂😂😂😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂😅😅

    11
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го мая

    А вот и ещё одна проплаченная дура.

    179
    1
  • EM
    Evgen Mel
    Алексей Зиновьев
    20-го мая

    Реально невменяемая...

    56
    2
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