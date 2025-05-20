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В следующем отопительном сезоне в Риге могут увеличиться тарифы на теплоснабжение 1 721

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2025
LETA
В следующем отопительном сезоне в Риге могут увеличиться тарифы на теплоснабжение

В следующем отопительном сезоне в Риге могут быть повышены тарифы на теплоснабжение, заявил в интервью Латвийскому радио председатель правления предприятия "Rīgas siltums" Илварс Петерсонс.

Он рассказал, что в настоящее время предприятие закупает энергоресурсы на следующий сезон - уже закуплено около двух третей необходимого газа, и его цена выше, чем в прошлом году, поэтому можно ожидать повышения тарифов на отопление.

Задолженности клиентов перед "Rīgas siltums" в конце отопительного сезона составили 8 млн евро, и в основном это долги частных домохозяйств.

С учетом прохладной весны этот отопительный сезон может стать самым долгим в истории предприятия. В этом сезоне отопление обеспечивалось 222 дня, что лишь немного меньше рекорда - 225 дней за сезон.

Как сообщалось, оборот концерна "Rīgas siltums" в финансовом году с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года составил 442,014 млн евро, прибыль - 8,652 млн евро. Оборот самого предприятия составил 442 млн евро, прибыль - 1,84 млн евро.

"Rīgas siltums" является одним из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - ООО "Enerģijas risinājumi. RIX", 0,005% - АО "Latvenergo".

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#отопление # тарифы
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Оставить комментарий

(1)
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    Aleks
    20-го мая

    А как же,интересно,будут снижены цены на продукты как обещал один министр,если вырастут цены на тепло и электричество?! Это ж какой аргумент в пользу торговых сетей..Мы бы и рады,да цены выросли на свет и отопление.... Красавцы,какой спектакль ,хоть слава богу бескровный пока .Решили забить на капитализм и строить феодализм?

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