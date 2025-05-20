Женщины и безработные? В Сейме обсудили, где взять новых солдат для армии Латвии

Одним из вызовов, в том числе в сфере обороны, являются демографические процессы, так как становится всё сложнее привлекать молодых людей, заявил на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) заместитель государственного секретаря Министерства обороны Угис Норитис.

Норитис отметил, что к основным вызовам относятся влияние демографических изменений на привлечение персонала и рост расходов, например, на развитие навыков, содержание инфраструктуры и организацию международных учений.

Депутат Раймонд Чударс задал на заседании вопросы о том, как увеличить число солдат и стоит ли рассматривать призыв женщин.

Норитис ответил, что для увеличения армии необходимо больше денег.

Он также отметил, что вскоре будет достигнут тот «процент» людей, которые готовы участвовать в сфере обороны. В настоящий момент места пока ещё заполняются.

«Посмотрим, как у нас пойдёт дальше», — добавил он.

Депутат Артурс Бутанс придумал, где взять новых солдат. По его данным, в Латвии имеется довольно большое количество зарегистрированных безработных молодых людей, которых можно было бы призвать на службу. Депутат призвал «оставить женщин в покое» и использовать доступные ресурсы.

Говоря о прошедшем году, Норитис сообщил, что в прошлом году завершились первый и второй призывы на государственную оборонную службу, в рамках которых были призваны 578 солдат — в первом только добровольцы, во втором добровольцы и первые 67 человек, отобранные по принципу случайного выбора.

В Национальных вооружённых силах (НВС) в 2024 году служили 7103 военнослужащих профессиональной службы.

В 2024 году были рекрутированы 762 гражданина, включая 129 военнослужащих, пришедших из государственной оборонной службы. Количество профессиональных военнослужащих по сравнению с 2023 годом увеличилось на 400 человек.

Также в прошлом году в Земессардзе были приняты 1096 новых добровольцев.