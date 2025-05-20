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Женщины и безработные? В Сейме обсудили, где взять новых солдат для армии Латвии 8 2127

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Женщины и безработные? В Сейме обсудили, где взять новых солдат для армии Латвии

Одним из вызовов, в том числе в сфере обороны, являются демографические процессы, так как становится всё сложнее привлекать молодых людей, заявил на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) заместитель государственного секретаря Министерства обороны Угис Норитис.

Норитис отметил, что к основным вызовам относятся влияние демографических изменений на привлечение персонала и рост расходов, например, на развитие навыков, содержание инфраструктуры и организацию международных учений.

Депутат Раймонд Чударс задал на заседании вопросы о том, как увеличить число солдат и стоит ли рассматривать призыв женщин.

Норитис ответил, что для увеличения армии необходимо больше денег.

Он также отметил, что вскоре будет достигнут тот «процент» людей, которые готовы участвовать в сфере обороны. В настоящий момент места пока ещё заполняются.

«Посмотрим, как у нас пойдёт дальше», — добавил он.

Депутат Артурс Бутанс придумал, где взять новых солдат. По его данным, в Латвии имеется довольно большое количество зарегистрированных безработных молодых людей, которых можно было бы призвать на службу. Депутат призвал «оставить женщин в покое» и использовать доступные ресурсы.

Говоря о прошедшем году, Норитис сообщил, что в прошлом году завершились первый и второй призывы на государственную оборонную службу, в рамках которых были призваны 578 солдат — в первом только добровольцы, во втором добровольцы и первые 67 человек, отобранные по принципу случайного выбора.

В Национальных вооружённых силах (НВС) в 2024 году служили 7103 военнослужащих профессиональной службы.

В 2024 году были рекрутированы 762 гражданина, включая 129 военнослужащих, пришедших из государственной оборонной службы. Количество профессиональных военнослужащих по сравнению с 2023 годом увеличилось на 400 человек.

Также в прошлом году в Земессардзе были приняты 1096 новых добровольцев.

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#нвс # армия
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(8)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го мая

    И самое главное о латышских бомжах не забывать, вон сколько пьяни по хуторам отирается.

    28
    0
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    20-го мая

    Отличная идея, Угис ! Всех стариков, детей и женщин - под ФАБы ! Марш, марш на фаршшшш !

    47
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го мая

    Подсказываю по дружбе отличный резерв: депутаты с их помощниками, секретарями, делопроизводителями и прочей хренью. Отработал один срок в выборных органах - нахрен в армию, оборону крепить!

    89
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го мая

    А не показалось что Норитис готовит очередное "пушечное мясо". Теперь это будут латыши. А значит это только одно -- зачистка территории Латвии от населения.

    54
    2
  • A
    Aleks
    Алексей Зиновьев
    21-го мая

    Почему то уверен,что никакой военной зачистки Латвии в ближайшие 4 года не будет точно,потому как такую небольшую страну можно зачистить вполне мирными способами,что мы и видим на протяжении 30 лет.

    1
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    20-го мая

    Забавно что все эти Норитисы только придумывают кого бы отправить в солдаты, но сами не идут. Патриоты такие патриоты.

    68
    1
  • A
    Aleks
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го мая

    Разве депутаты и власть чем то отличаются в Латвии,например,от депутатов России или Украины? Они ж одной цепью скованные,одной цепью связанные.. Посмотрите на тех депутатов и будет понятно как будут вести себя наши бывшие пионеры,комсомольцы и коммунисты.

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    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    20-го мая

    Куда не плюнь, в патриота попадёшь... А оказывается народ брать не откуда.

    56
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