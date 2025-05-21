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Есть способ сэкономить на оплате за лечение в Латвии – но он болезненный 1 1328

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Есть способ сэкономить на оплате за лечение в Латвии – но он болезненный
ФОТО: dreamstime

Это достаточно хороший и бюджетный вариант получения медицинских услуг – воспользоваться услугами студентов-медиков во время летней практики.

Стоматология: почти бесплатно

Студенты-медики старших курсов ЛУ и Института стоматологии Рижского университета им. П. Страдыня во время практики оказывают лечебные услуги. Если не боитесь обращаться к начинающим стоматологам, записаться можно:

  • в клинике ЛУ (бул. Аспазияс, 5);

  • в Рижском стоматологическом институте (Дзирциема, 20)– это протезирование, ортодонтия, хирургия и детская стоматология, лечение и гигиена зубов.

Важно! Студенты не оказывают помощь в острых случаях, когда, например, внезапно и сильно заболел зуб.

В случае установки протеза за используемые материалы надо будет заплатить. Осмотр, рентген и составление плана лечения – бесплатно.

Массаж со скидкой

В медицинском колледже Латвийского государственного университета, в помещениях учебного заведения (Рига, улица Хипократа, 1), пациентам предоставляются лечебный массаж и подводный массаж тела со скидками 25–35%.

Диана Дзепука, руководитель учебной программы: «Записаться на массаж можно как у сертифицированного массажиста, так и к студентам во время клинической практики под наблюдением сертифицированного массажиста».

К примеру, 1 сеанс массажа спины (30 минут) – в обычном случае стоит 22 евро. А у студента во время практики – скидка 25% от цены; если же услуга выполняется студентом во время обучения – скидка 65% от цены.

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#медицина
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Антон Городницкий
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го мая

    Мою знакомую во такая студентка - практикантка 1.5 часа мучала в больнице рядом с главным управлением железной дороги на улице Гоголя, зуб вырывала. Всю челюсть разворотила дрянь этакая, хотя что взять с хуторской дурищи, которая ни слова кроме как на латышском и говорить не умеет.

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