Есть способ сэкономить на оплате за лечение в Латвии – но он болезненный

Это достаточно хороший и бюджетный вариант получения медицинских услуг – воспользоваться услугами студентов-медиков во время летней практики.

Стоматология: почти бесплатно

Студенты-медики старших курсов ЛУ и Института стоматологии Рижского университета им. П. Страдыня во время практики оказывают лечебные услуги. Если не боитесь обращаться к начинающим стоматологам, записаться можно:

в клинике ЛУ (бул. Аспазияс, 5);

в Рижском стоматологическом институте (Дзирциема, 20)– это протезирование, ортодонтия, хирургия и детская стоматология, лечение и гигиена зубов.

Важно! Студенты не оказывают помощь в острых случаях, когда, например, внезапно и сильно заболел зуб.

В случае установки протеза за используемые материалы надо будет заплатить. Осмотр, рентген и составление плана лечения – бесплатно.

Массаж со скидкой

В медицинском колледже Латвийского государственного университета, в помещениях учебного заведения (Рига, улица Хипократа, 1), пациентам предоставляются лечебный массаж и подводный массаж тела со скидками 25–35%.

Диана Дзепука, руководитель учебной программы: «Записаться на массаж можно как у сертифицированного массажиста, так и к студентам во время клинической практики под наблюдением сертифицированного массажиста».

К примеру, 1 сеанс массажа спины (30 минут) – в обычном случае стоит 22 евро. А у студента во время практики – скидка 25% от цены; если же услуга выполняется студентом во время обучения – скидка 65% от цены.