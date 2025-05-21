Из-за нехватки водителей отменены пять рейсов в направлении Огре и Лиепаи

Из-за нехватки водителей акционерное общество «Лиепайский автобусный парк» сегодня отменило в общей сложности пять автобусных рейсов в направлении Огре и Лиепаи, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции, пишет ЛЕТА.

Отменены два рейса «Лиепайского автобусного парка» по маршруту Огре–Рига в 7:10 и 17:25, а также два рейса в обратном направлении по маршруту Рига–Огре в 8:30 и 18:40.

Также отменён рейс «Лиепайского автобусного парка» по маршруту Руцава–Сикшни–Гробиняс лауктехника–Лиепая (улица Куршу), запланированный на 7:21.

Как уже сообщалось, оборот «Лиепайского автобусного парка» в 2023 году составил 19,13 миллиона евро, что на 7% больше, чем годом ранее, однако убытки компании достигли 1,48 миллиона евро. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.

Компания зарегистрирована в 1991 году, её уставной капитал составляет 878 417 евро. 60,12% капитала «Лиепайского автобусного парка» принадлежит ООО «LAP1R», которое, по данным «Firmas.lv», косвенно контролируется семьями Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесера (33%). Ещё 34,85% акций принадлежат самоуправлению Лиепаи.