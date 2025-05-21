Лето нам только снится? Ближайшие дни не порадуют латвийцев

Во второй половине этой недели в Латвии ожидаются частые дожди, при этом в Курземе сохранится более сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В ночь на четверг кратковременные осадки прогнозируются в основном в восточной части страны. Вечером в четверг и в ночь на пятницу дождь пройдёт во многих районах, местами ожидаются грозы и сильные ливни. В субботу Латвию с юго-востока может пересечь новая обширная зона осадков.

Температура воздуха в четверг поднимется до +16..+21 градуса, на западе Курземе — до +12..+15 градусов. В выходные максимальная температура составит +12..+17 градусов. Ночью в большинстве регионов страны температура не опустится ниже +5 градусов. Ветер в основном будет слабым.

На следующей неделе в целом ожидается более тёплая погода, хотя возможны отдельные дождливые и прохладные дни.

Как уже сообщалось, из-за ожидаемых осадков в центральной и восточной части Латвии гидрологи прогнозируют повторный подъём уровня воды в реках, а также затопление пойм и низменных участков.