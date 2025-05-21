Небо под контролем: Латвия и НАТО тренируются у Рижской ГЭС

С 26 по 28 мая в окрестностях Кегумса, Саласпилса и Кекавы пройдут организованные Военно-воздушными силами Национальных вооружённых сил Латвии военные учения «Latvian Shield 25», сообщили агентству ЛЕТА в ВВС.

В рамках учений будет осуществлено сотрудничество между вооружёнными силами Латвии и других стран НАТО с целью повышения способности совместно реагировать на любые вызовы в сфере защиты воздушного пространства.

Впервые за пределами военной базы "Лиелварде" будут развёрнуты зенитные ракетные комплексы средней дальности испанского подразделения. В учениях примет участие также Дивизион противовоздушной обороны ВВС с системами ближнего радиуса действия RBS-70.

Подразделение ПВО вооружённых сил Испании размещено на военной базе "Лиелварде" с июня 2022 года.

"Военные учения, которые проходят за пределами военных баз и полигонов, демонстрируют нашу готовность защищать свою страну. Это способствует пониманию обществом вопросов обороны, демонстрируя присутствие альянса НАТО и укрепляя безопасность Латвии", – говорится в сообщении.

Во время учений военная техника будет перемещаться по общественным дорогам Видземе. Также можно будет наблюдать полёты воздушных судов и беспилотников на низкой высоте над Даугавой на участке от Кегумской ГЭС до Рижской ГЭС.