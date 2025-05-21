Baltijas balss logotype

Небо под контролем: Латвия и НАТО тренируются у Рижской ГЭС 1 706

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Небо под контролем: Латвия и НАТО тренируются у Рижской ГЭС
ФОТО: LETA

С 26 по 28 мая в окрестностях Кегумса, Саласпилса и Кекавы пройдут организованные Военно-воздушными силами Национальных вооружённых сил Латвии военные учения «Latvian Shield 25», сообщили агентству ЛЕТА в ВВС.

В рамках учений будет осуществлено сотрудничество между вооружёнными силами Латвии и других стран НАТО с целью повышения способности совместно реагировать на любые вызовы в сфере защиты воздушного пространства.

Впервые за пределами военной базы "Лиелварде" будут развёрнуты зенитные ракетные комплексы средней дальности испанского подразделения. В учениях примет участие также Дивизион противовоздушной обороны ВВС с системами ближнего радиуса действия RBS-70.

Подразделение ПВО вооружённых сил Испании размещено на военной базе "Лиелварде" с июня 2022 года.

"Военные учения, которые проходят за пределами военных баз и полигонов, демонстрируют нашу готовность защищать свою страну. Это способствует пониманию обществом вопросов обороны, демонстрируя присутствие альянса НАТО и укрепляя безопасность Латвии", – говорится в сообщении.

Во время учений военная техника будет перемещаться по общественным дорогам Видземе. Также можно будет наблюдать полёты воздушных судов и беспилотников на низкой высоте над Даугавой на участке от Кегумской ГЭС до Рижской ГЭС.

Читайте нас также:
1
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    21-го мая

    А тренировка дебилов будет заключаться в стрельбах по ГЭС?

    6
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 651
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1229
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2365
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 280

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 112
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 168
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 194
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 415
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 249
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 159
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 112
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 168
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 194

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео