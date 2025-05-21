После полудня воздух прогреется до +20 градусов

В среду после полудня температура воздуха в Латвии достигнет +16..+20 градусов, местами на побережье будет примерно на градус прохладнее, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют преимущественно сухую и солнечную погоду. Ожидается слабый ветер, в Курземе — умеренный южный ветер.

В Риге облачность лишь временами прикроет солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, к вечеру южный ветер немного усилится. Температура воздуха повысится до +19 градусов.

В России и южной Скандинавии находятся циклоны.