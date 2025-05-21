Baltijas balss logotype

Ранний скрининг детей под вопросом: не хватает ни денег, ни ресурсов 1 356

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2025
LETA
Ранний скрининг детей под вопросом: не хватает ни денег, ни ресурсов
ФОТО: Unsplash

Чтобы ввести комплекс инструментов скрининга развития детей раннего возраста (BAASIK), который позволит выявлять особые потребности детей и соответствующие меры поддержки, в следующем году потребуется дополнительно более миллиона евро, пишет Diena.

Это не единственное препятствие, которое может помешать внедрению данной системы. Семейные врачи также обеспокоены своей способностью выполнять то, что от них требуется.

Координатор этого проекта - департамент межведомственной координации Государственной канцелярии - настроен оптимистично и надеется, что поправки к закону будут разработаны уже этим летом, чтобы Сейм мог рассмотреть их осенью, а в следующем году будут готовы и методология работы специализированных групп, и модель финансирования.

Работа по раннему профилактическому скринингу ведется уже семь лет и претерпела различные метаморфозы. В настоящее время этот процесс идет более быстрыми темпами, и ведется работа по дигитализации системы BAASIK, чтобы гарантировать сторонам доступ к информационным системам, таким как регистры новорожденных и физических лиц, Государственная информационная система образования и система электронного здравоохранения.

В ходе работы выявилось несколько задач, например, необходимо усовершенствовать протокол профилактического осмотра детей, обеспечить доступ к системе врачей-специалистов, а также выяснить, каким группам детей необходим BAASIK, заявила консультант департамента межведомственной координации Сигита Сникере на заседании подкомиссии Сейма по демографии, делам семьи и детей.

Поскольку обследование ребенка займет больше времени (в общей сложности полчаса), чем обычный визит к семейному врачу, это означает, что оно будет стоить дороже. Предполагается, что в 2026 году цена составит 11,94 евро на ребенка, а в 2027 году - 13,13 евро. В следующем году на это потребуется более полумиллиона евро (охват 40%), в 2027 году - более 800 тысяч евро (60%), в дальнейшем - 1,32 миллиона евро (90%).

Кроме того, должны быть добавлены расходы на реализацию проекта в сфере образования - дошкольным учреждениям предстоит проводить полуторачасовой тест на определение способностей и навыков ребенка. Планируется выделить 20 евро на тестирование одного ребенка, а предполагаемый объем финансирования, необходимый образовательным учреждениям в следующем году, составит 600 000 евро, в 2027 году - 900 000 евро, а затем каждый год 1,35 млн евро.

Читайте нас также:
# дети
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    21-го мая

    ,,Латвия входит в богатейшие страны ЕС,,,,величайший экономист ,,в истории Латвии И .Шиейнбука,спавшая много лет летаргическим сном... А все кругом:денег нет,денег нет...))Сейчас выпилим весь лес и денег все равно не будет,потому как другая Латвия,многим неведомая,станет ещё богаче.Видимо,в той Латвии живёт и госпожа Шиейнбука.

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 651
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1229
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2365
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 280

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 112
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 168
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 194
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 415
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 249
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 159
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 112
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 168
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 194

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео