Ранний скрининг детей под вопросом: не хватает ни денег, ни ресурсов

Чтобы ввести комплекс инструментов скрининга развития детей раннего возраста (BAASIK), который позволит выявлять особые потребности детей и соответствующие меры поддержки, в следующем году потребуется дополнительно более миллиона евро, пишет Diena.

Это не единственное препятствие, которое может помешать внедрению данной системы. Семейные врачи также обеспокоены своей способностью выполнять то, что от них требуется.

Координатор этого проекта - департамент межведомственной координации Государственной канцелярии - настроен оптимистично и надеется, что поправки к закону будут разработаны уже этим летом, чтобы Сейм мог рассмотреть их осенью, а в следующем году будут готовы и методология работы специализированных групп, и модель финансирования.

Работа по раннему профилактическому скринингу ведется уже семь лет и претерпела различные метаморфозы. В настоящее время этот процесс идет более быстрыми темпами, и ведется работа по дигитализации системы BAASIK, чтобы гарантировать сторонам доступ к информационным системам, таким как регистры новорожденных и физических лиц, Государственная информационная система образования и система электронного здравоохранения.

В ходе работы выявилось несколько задач, например, необходимо усовершенствовать протокол профилактического осмотра детей, обеспечить доступ к системе врачей-специалистов, а также выяснить, каким группам детей необходим BAASIK, заявила консультант департамента межведомственной координации Сигита Сникере на заседании подкомиссии Сейма по демографии, делам семьи и детей.

Поскольку обследование ребенка займет больше времени (в общей сложности полчаса), чем обычный визит к семейному врачу, это означает, что оно будет стоить дороже. Предполагается, что в 2026 году цена составит 11,94 евро на ребенка, а в 2027 году - 13,13 евро. В следующем году на это потребуется более полумиллиона евро (охват 40%), в 2027 году - более 800 тысяч евро (60%), в дальнейшем - 1,32 миллиона евро (90%).

Кроме того, должны быть добавлены расходы на реализацию проекта в сфере образования - дошкольным учреждениям предстоит проводить полуторачасовой тест на определение способностей и навыков ребенка. Планируется выделить 20 евро на тестирование одного ребенка, а предполагаемый объем финансирования, необходимый образовательным учреждениям в следующем году, составит 600 000 евро, в 2027 году - 900 000 евро, а затем каждый год 1,35 млн евро.