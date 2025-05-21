В ряде рек уровень воды снижается, но это ненадолго

В ряде рек Латвии уровень воды снижается, однако во второй половине недели он вновь начнёт повышаться во многих местах, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В реке Огре уровень воды с понедельника понизился на 30–70 сантиметров, в других реках Видземе снижение было меньшим, а местами уровень воды всё ещё постепенно повышается.

В реках Латгале и Земгале уровень воды существенно не понизился и местами продолжает расти. Наибольшее повышение зафиксировано в Берзе у Ливберзе, где уровень воды почти на три метра выше, чем неделю назад.

Также в реках Курземе уровень воды в одних местах снижается, а в других — продолжает расти. В Абаве у Ренды уровень воды поднялся на 2,1 метра и продолжает повышаться.

В ближайшие дни в центральной и восточной части Латвии ожидаются сильные дожди, и гидрологи прогнозируют затопление пойм и низменных территорий.