За 10 месяцев — 16 собеседований, 8 заданий и полное отчаяние: найти работу после 50-ти

В редакцию портала LA.LV обратилась женщина, пожелавшая поделиться своим личным опытом — путь от подачи заявки до собеседования оказался для неё длительным, изнурительным и полным разочарований. Несмотря на опыт в политологии, юриспруденции, СМИ и управлении проектами ЕС, она уже 10 месяцев безуспешно ищет работу, пишут Grani.lv.

За это время — 16 собеседований и 8 объемных домашних заданий. Каждое задание — отдельная история, особенно для человека старше 50 лет. Но особенно удручает то, как организованы конкурсы на должности в государственных и муниципальных учреждениях.

«Ты получаешь отказ с формулировкой: “Мы выбрали более подходящего кандидата”. Но при этом ты не знаешь, сколько баллов следовало набрать, сколько ты получил и насколько “лучше” оказался другой кандидат. Процесс абсолютно непрозрачен», — рассказывает она.

Кроме того, нет никакой обратной связи. Даже при запросе дополнительной информации ответы, как правило, не предоставляются. А сроки рассмотрения затянуты: от момента подачи заявки до собеседования иногда проходит по 2,5 месяца.

«Иногда начинаешь подозревать, что тебя пригласили лишь для “галочки”, чтобы “легализовать” заранее утверждённую кандидатуру», — отмечает женщина.

Она приводит конкретный пример: подала заявку в августе, приглашение на интервью пришло в конце октября. В итоге — собеседование провёл не непосредственный руководитель, должностная инструкция не была подготовлена, а отказ пришёл на следующий день — без объяснений.

Объёмные бессмысленные «домашки»

Часто кандидатов просят выполнить сложные задания. Женщина работала над одним из них четыре дня, результатом стал документ на семь страниц. Ответ пришёл спустя месяц — стандартная отписка, без какой-либо оценки выполненной работы.

«Отказы почти всегда присылают в пятницу вечером — около 16:00. Для учреждений это — “начать с чистого листа” с понедельника, а для кандидата — испорченные выходные», — делится своими переживаниями женщина.

Она уверена, что процессы в госсекторе устроены неэффективно: отсутствуют профессиональные критерии, а возрастная разноплановость не учитывается.

«В некоторых учреждениях работают исключительно люди до 35 лет. При том что там, где коллектив более разнообразный, результаты — стабильнее и демократичнее. В Латвии мы слишком рано “списываем” людей старше 50 лет», — отмечает она.

Хотя женщине часто задают вопрос, не связаны ли отказы с возрастом, она не считает это прямой дискриминацией, но признаёт: «50+ — это уже риск. Причем проблемы на рынке труда начинаются у некоторых уже с 40 лет».

Скрытая безработица и психологическое выгорание

Она также обращает внимание на феномен «скрытых безработных»: после окончания срока пособия люди снимаются с учёта, но работу найти всё равно не удаётся.

«Найти работу по-честному, без связей почти невозможно. Этот путь наименее эффективный и чаще всего заканчивается разочарованием».

Система, по её словам, приводит к психологическому истощению: стресс, депрессия и хроническая усталость становятся нормой. Людям нужна работа «здесь и сейчас».

Что следует поменять?

Женщина уверена — пора пересматривать подход к трудоустройству: конкурсы должны быть честными и прозрачными. Хороший пример — Финляндия, где баллы всех кандидатов и их резюме публикуются. Это позволяет убедиться, что выбранный кандидат действительно был лучшим.

«Такой подход формирует доверие и даёт понимание, в чём нужно расти и развиваться», — подытоживает она.