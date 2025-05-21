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За 10 месяцев — 16 собеседований, 8 заданий и полное отчаяние: найти работу после 50-ти 9 4605

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
За 10 месяцев — 16 собеседований, 8 заданий и полное отчаяние: найти работу после 50-ти

В редакцию портала LA.LV обратилась женщина, пожелавшая поделиться своим личным опытом — путь от подачи заявки до собеседования оказался для неё длительным, изнурительным и полным разочарований. Несмотря на опыт в политологии, юриспруденции, СМИ и управлении проектами ЕС, она уже 10 месяцев безуспешно ищет работу, пишут Grani.lv.

За это время — 16 собеседований и 8 объемных домашних заданий. Каждое задание — отдельная история, особенно для человека старше 50 лет. Но особенно удручает то, как организованы конкурсы на должности в государственных и муниципальных учреждениях.

«Ты получаешь отказ с формулировкой: “Мы выбрали более подходящего кандидата”. Но при этом ты не знаешь, сколько баллов следовало набрать, сколько ты получил и насколько “лучше” оказался другой кандидат. Процесс абсолютно непрозрачен», — рассказывает она.

Кроме того, нет никакой обратной связи. Даже при запросе дополнительной информации ответы, как правило, не предоставляются. А сроки рассмотрения затянуты: от момента подачи заявки до собеседования иногда проходит по 2,5 месяца.

«Иногда начинаешь подозревать, что тебя пригласили лишь для “галочки”, чтобы “легализовать” заранее утверждённую кандидатуру», — отмечает женщина.

Она приводит конкретный пример: подала заявку в августе, приглашение на интервью пришло в конце октября. В итоге — собеседование провёл не непосредственный руководитель, должностная инструкция не была подготовлена, а отказ пришёл на следующий день — без объяснений.

Объёмные бессмысленные «домашки»

Часто кандидатов просят выполнить сложные задания. Женщина работала над одним из них четыре дня, результатом стал документ на семь страниц. Ответ пришёл спустя месяц — стандартная отписка, без какой-либо оценки выполненной работы.

«Отказы почти всегда присылают в пятницу вечером — около 16:00. Для учреждений это — “начать с чистого листа” с понедельника, а для кандидата — испорченные выходные», — делится своими переживаниями женщина.

Она уверена, что процессы в госсекторе устроены неэффективно: отсутствуют профессиональные критерии, а возрастная разноплановость не учитывается.

«В некоторых учреждениях работают исключительно люди до 35 лет. При том что там, где коллектив более разнообразный, результаты — стабильнее и демократичнее. В Латвии мы слишком рано “списываем” людей старше 50 лет», — отмечает она.

Хотя женщине часто задают вопрос, не связаны ли отказы с возрастом, она не считает это прямой дискриминацией, но признаёт: «50+ — это уже риск. Причем проблемы на рынке труда начинаются у некоторых уже с 40 лет».

Скрытая безработица и психологическое выгорание

Она также обращает внимание на феномен «скрытых безработных»: после окончания срока пособия люди снимаются с учёта, но работу найти всё равно не удаётся.

«Найти работу по-честному, без связей почти невозможно. Этот путь наименее эффективный и чаще всего заканчивается разочарованием».

Система, по её словам, приводит к психологическому истощению: стресс, депрессия и хроническая усталость становятся нормой. Людям нужна работа «здесь и сейчас».

Что следует поменять?

Женщина уверена — пора пересматривать подход к трудоустройству: конкурсы должны быть честными и прозрачными. Хороший пример — Финляндия, где баллы всех кандидатов и их резюме публикуются. Это позволяет убедиться, что выбранный кандидат действительно был лучшим.

«Такой подход формирует доверие и даёт понимание, в чём нужно расти и развиваться», — подытоживает она.

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#безработица #трудоустройство
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(9)
  • I
    Ivans
    22-го мая

    Я будучи 25 летним работу искал сумарно 7 месяцев и у меня есть специальность, высше образование. У меня было около 30 собеседований за это время и никаких домашних заданий на целый день. Это вообще бред, если вы их целый день делаете, то кто их будет проверять? Это тупо за ваш счёт пытаются закрыть свои задачи. Советую при поиске работы не использовать SS, там один шлак! Ещё ниразу за всю свою жизнь не нашел через SS работу, а я сменил за свои года 5 работ не считая практик. Если ваша цель, конечно, не охраником работать или продавцом, а на более менее серьезной работе с окладом 2000+ евро на руки.

    4
    2
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    21-го мая

    В Латвия а особенно в Риге, найти работу и в 25 проблематично, нет найти то её можно, а вот зарплата копейки.. Взять ту-же SS (Как пример раздел) охранник, работы дофига, но КАКОЙ магазин охранять,по 16 часов,за 4,20 до налогов или разнорабочий на стройку за 40 в день, с правами категории B или на трактор и знанием языков? и я не про русский и латышский( вообще опи... ли в корень уже)... Да и не будем об этом говорить, врачи копейки получают.. Тут полная ж.... а, работать некому, так как копейки платят, а запросы на вакансию (любую) как в NASA при отборе.В Латвии, есть конторы миллионники, но зарплаты там, на хлеб и коммуналку, хорошо если хватит.. С..... и скупые. Я не могу сказать что Латвия в полной ж.... е, тут скорее человеческий фактор, как никак не Африка, работа есть, проблема в другом, в запросах при трудоустройстве и в зарплатах!Хочешь хотя бы 1500 иметь, на работе жить придётся. Раньше с окремных сёл ездили в Ригу на заработки, теперь на оборот, в других городках, больше вариантов что-то нарыть чем в столице!Много знакомых, кто с Риги и в Лепайи работает и в Валмере и в других городах, и получают больше. Дожили!

    21
    5
  • MiU
    Made in USSR
    Иннокентий Сидоров
    21-го мая

    "Хочешь хотя бы 1500 иметь" ... Хотя бы 1500 это 2700 в месяц затрат для работодателя. Только з/п. Это 16 Евро/час. Что такое ты умеешь делать, чтобы зарабатывать для работодателя по 25 Евро в час? Без учёта всех других затрат?

    6
    8
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го мая

    В общем делать ничего полезного не умеет, опыта практического нет, возраст почтенный, обучить сложно зарплатные требования солидные. не найдёт она работу.

    6
    13
  • Л
    Лаванда
    21-го мая

    У офисного работника проф.жизнь коротка - после 50 сложно найти работу. Не знаю как в госсекторе, возможно, та же ситуация. Поэтому нужно или выходить в частную практику, или менять профессию, или трудоустраиваться на более простые должности (продавец, монтажник, водитель фуры и тд) или пытать счастья заграницей.

    23
    5
  • F
    FOXBAT
    21-го мая

    Была бы эта женщина с Украины - приняли бы безо всяких собеседований ! И на возраст не посмотрели бы.... А тут своя, из Латвии... Надо помучать....

    57
    6
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го мая

    бросайте этот Хутор. в России полно работы, экономически жить легче, нет идиотских требований по языку.

    42
    5
  • З
    Злой
    21-го мая

    Годами не можем заполнить вакансии электриков- никто не приходит

    35
    3
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Злой
    21-го мая

    ... ,,На должности в государственных и муниципальных учреждениях,, Понятно, что не мешки таскать или кайлом махать ! Тихая, тёплая синекура с кофепаузой с утра и до конца рабочего дня. С исключительно ,,политической,, ответственностью. И просто офигительной зряплатой !

    50
    3
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