Жителям Кулдигского края ради науки измерят черепа и рост

Ректор RSU Айгарс Петерсонс, председатель думы самоуправления Кулдигского края Инесе Асташевска и член правления Roche Latvija Раулс Велиньш подписали меморандум о сотрудничестве в рамках антропологического исследования жителей Латвии, которое будет проводиться в Кулдигском крае. По итогам исследования, RSU получит ценную информацию о том, какие люди жили в Латвии сто лет назад и какие живут сегодня. Эти данные откроют возможности для сравнения и анализа.

В рамках проекта будет произведена как обработка ранее собранных в Кулдиге данных, так и новая антропологическая экспедиция. Под руководством профессора RSU Яниса Ветры планируется исследование параметров телосложения, демографии, мобильности и привязанности жителей края к своему региону.

"Мы с большой ответственностью относимся к истории, науке и ценностям. Полученные в ходе исследования данные будут важны как для нас, так и для будущих поколений", - заявила председатель думы самоуправления Кулдигского края.

Кулдигский край станет местом проведения второго этапа проекта. Первый прошел в прошлом году в Пиебалге, за ним последовали новые исследования, работы докторантов и инициативы в рамках международного сотрудничества.