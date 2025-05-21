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Жителям Кулдигского края ради науки измерят черепа и рост 2 659

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2025
LETA
Жителям Кулдигского края ради науки измерят черепа и рост

Рижский университет имени Страдиня (RSU), Кулдигский край и компания Roche совместно проведут антропологическое исследование.

Ректор RSU Айгарс Петерсонс, председатель думы самоуправления Кулдигского края Инесе Асташевска и член правления Roche Latvija Раулс Велиньш подписали меморандум о сотрудничестве в рамках антропологического исследования жителей Латвии, которое будет проводиться в Кулдигском крае. По итогам исследования, RSU получит ценную информацию о том, какие люди жили в Латвии сто лет назад и какие живут сегодня. Эти данные откроют возможности для сравнения и анализа.

В рамках проекта будет произведена как обработка ранее собранных в Кулдиге данных, так и новая антропологическая экспедиция. Под руководством профессора RSU Яниса Ветры планируется исследование параметров телосложения, демографии, мобильности и привязанности жителей края к своему региону.

"Мы с большой ответственностью относимся к истории, науке и ценностям. Полученные в ходе исследования данные будут важны как для нас, так и для будущих поколений", - заявила председатель думы самоуправления Кулдигского края.

Кулдигский край станет местом проведения второго этапа проекта. Первый прошел в прошлом году в Пиебалге, за ним последовали новые исследования, работы докторантов и инициативы в рамках международного сотрудничества.

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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го мая

    Тех, чьи результаты не войдут в параметры измерений жителей Кулдигского края - выселить со всеми бебехами к чёртовой матери в Латгалию.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го мая

    Да. Давно пора смахнуть пыль со штангенциркулей третьего рейха. Давно они ждали. Ну хоть душу теперь отвести в поисках кулдигской латышской идентичности.💪

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