2,9 млрд евро. Столько нужно Минсообщения для «полного дорожного счастья»

Для полного обновления государственной дорожной сети, исходя из оценки на 2024 год, требуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном докладе о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, поданном на согласование Министерством сообщения.

Полноценная модернизация всех государственных дорог, включая строительство и содержание, а также целевое субсидирование муниципальных дорог на уровне не менее 25 % потребует 816,4 млн евро в год, утверждает Министерство сообщения.

Объем финансирования дорог, предусмотренный в законе об автодорогах, с 2025 по 2027 год должен составлять от 817 млн до 863 млн евро. Из государственного бюджета на восстановление дорог ежегодно выделяется или планируется выделять от 306 до 362 млн евро.

Минсообщения отмечает, что приоритетом до 2040 года должна стать реконструкция главных дорог путем создания как можно большего количества участков с двумя проезжими частями. Автобусные остановки должны быть отделены от проезжей части, общественный транспорт должен пересекать проезжую часть по многоуровневому пересечению, а дороги должны быть оборудованы ограждениями, защищающими от животных, и переходами для животных, а также средствами защиты от шума.

Средняя стоимость строительства одного километра реконструкции существующих дорог с одной проезжей частью или строительства новых дорог с двумя проезжими частями составляет около 9,4 млн евро в ценах 2025 года.

Минсообщения указывает, что приоритетным направлением первого этапа с 2026 по 2030 год является Баускское шоссе (A7) и реконструкция участка Балтезерс-Саулкалне Рижской окружной дороги (A4).

На втором этапе, с 2030 по 2035 год, приоритетным направлением является участок Саласпилс-Бабите Рижской окружной дороги (A5) и его соединение с A4, включая мост через Даугаву.

На третьем этапе, с 2035 по 2040 год, предусмотрена реконструкция существующих дорог с двумя проезжими частями, включая Видземское шоссе (A2) до Лорупе, Елгавское шоссе (A8) и Юрмальское шоссе (A10).

На третьем этапе дорогами с двумя проезжими частями должны стать 17-километровый участок Кокнесе-Плявиняс на Даугавпилсском шоссе (A6), 90 километров Таллиннского шоссе (A1) и 48,4-километровый участок Юрмала-Тукумс Вентспилсского шоссе (A10).

Одновременно в условиях недостаточного государственного финансирования приоритет будет отдан ремонту региональных дорог, соединяющих города или административные центры краев между собой, а также трансграничных соединений с высокой интенсивностью движения, и региональных дорог, соединяющих другие региональные дороги со средней интенсивностью движения. В общей сложности для достижения приоритетных целей необходимо дополнительное финансирование в размере 391,4 млн евро.

Что касается местных дорог, то к 2040 году от каждого населенного пункта, где находится волостное управление, до центра края должна пролегать дорога с черным покрытием в хорошем состоянии.

Министерство заключает, что до тех пор, пока не будут увеличены финансовые ресурсы, выделяемые Государственному дорожному фонду, строительство дорог может осуществляться в рамках среднесрочного бюджета в соответствии с имеющимся финансированием из госбюджета, а также программ и инструментов из фондов Европейского союза.