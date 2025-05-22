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Что происходит? В Риге осадков в четыре раза выше нормы 0 711

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Что происходит? В Риге осадков в четыре раза выше нормы
ФОТО: LETA

Во второй декаде мая количество осадков в Латвии в среднем составило 49,7 миллиметра, что соответствует 259% от нормы, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Наибольшее количество осадков — 90,6 миллиметра — было зафиксировано в Мадоне, а меньше всего дождей выпало в Алуксне — 18,2 миллиметра.

Только в Алуксне количество осадков не превысило норму, а также в некоторых других районах Северной Видземе и местами на западном побережье Курземе в середине мая выпало меньше осадков, чем в остальной части страны. Между тем в Добеле, Мерсрагсе, Калнциемсе и Риге количество осадков превысило норму второй декады месяца более чем в четыре раза.

Средняя температура воздуха составила +8,7 градуса, что на 2,6 градуса ниже нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 13 мая в Руцаве — -2,2 градуса, а максимальная — +22,3 градуса 20 мая на метеостанции в Елгаве.

Средняя относительная влажность воздуха составила 78% — от 68% в Руйиене до 84% в Павилосте. Сильнейшие порывы ветра — 18,3 метра в секунду — были зафиксированы 14 мая в Лиепае.

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