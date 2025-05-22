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Чтоб не перешли границу у реки: Начато укрепление латвийско-белорусской границы вдоль Даугавы 0 1328

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2025
LETA
Чтоб не перешли границу у реки: Начато укрепление латвийско-белорусской границы вдоль Даугавы

В конце мая строительный подрядчик под руководством ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) приступил к заключительному этапу строительства инфраструктуры на латвийско-белорусской границе вдоль Даугавы, сообщили в VNĪ.

В ходе работ планируется построить патрульные тропы длиной 16,7 км и установить пять мостов для передвижения пограничников через реки, ручьи и овраги. Строительные работы планируется завершить к январю 2026 года.

Договор о строительстве заключен с ООО "Vianova" на сумму около 4,82 млн евро без учета налога на добавленную стоимость.

Как отмечает VNĪ, строительство инфраструктуры будет способствовать более эффективному контролю, своевременному выявлению случаев незаконного пересечения и других нарушений в приграничной зоне.

На участке вдоль Даугавы в 2024 году уже были построены шесть наблюдательных вышек и подъездные дороги. Общий объем финансирования этих работ составил 3,63 млн евро.

В то же время продолжается строительство пограничной рокадной дороги на участке латвийско-белорусской границы вокруг озера Ричу, что позволит пограничникам быстро перемещаться вдоль его берегов и реагировать на возможные нарушения. Строительные работы планируется завершить в конце этого года.

Строительство 145-километрового заграждения на латвийско-белорусской границе было завершено в июле прошлого года. В настоящее время продолжается строительство заграждения на латвийско-российской границе. Уже построено около 250 км заграждения, а осталось построить около 28 км в особо сложных и труднодоступных местах. Эти работы будут завершены к концу октября.

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#строительство #восточная граница
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