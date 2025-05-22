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Граница с Беларусью под контролем: вдоль Даугавы укрепляют последний участок 0 273

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Граница с Беларусью под контролем: вдоль Даугавы укрепляют последний участок
ФОТО: LETA

Под руководством государственного предприятия «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) в конце мая строительная компания начала работы на заключительном этапе строительства латвийско-белорусской границы вдоль Даугавы, сообщили агентству LETA в VNĪ.

В ходе строительных работ планируется обустроить патрульную дорожку длиной 16,7 километра и установить пять мостов для обеспечения движения пограничников по всему участку, в том числе через ручьи, овраги и небольшие реки. Завершение строительства запланировано к январю 2026 года.

Для выполнения работ заключён договор с ООО «Vianova» на сумму около 4,82 миллиона евро без налога на добавленную стоимость (НДС). Контракт включает проектирование, строительные работы (обустройство патрульной дорожки длиной 16,7 км, изготовление и установка пяти мостов из стальных ферм грузоподъёмностью 3,5 тонны), а также авторский надзор.

По информации VNĪ, развитие инфраструктуры позволит Государственной погранохране эффективнее контролировать государственную границу, своевременно выявляя случаи её незаконного пересечения и другие нарушения в приграничной зоне.

Член правления VNĪ Елена Гаврилова пояснила, что в настоящее время под управлением VNĪ продолжаются заключительные работы по строительству необходимой инфраструктуры на двух участках латвийско-белорусской границы, где не предусмотрено возведение забора — на участке у озера Ричу и вдоль Даугавы. Это позволит пограничной службе более эффективно контролировать внешнюю границу государства.

На участке вдоль Даугавы уже в 2024 году были построены шесть наблюдательных башен и подъездные пути, которые были сданы в эксплуатацию в январе. Общий бюджет проекта составил 3 633 924 евро, из которых 75% профинансированы из Фонда поддержки управления границами и визовой политики, а 25% — из государственного бюджета.

Одновременно под управлением VNĪ продолжается строительство обходных дорог на участке латвийско-белорусской границы у озера Ричу, что позволит пограничникам оперативно передвигаться вдоль водоёма и эффективно реагировать на возможные нарушения. Завершение работ планируется в этом году.

VNĪ доверено управление, надзор и реализация проекта строительства забора и инфраструктуры на восточной внешней границе Латвии. Работы по строительству забора вдоль латвийско-белорусской границы длиной 145 км под руководством VNĪ были завершены в июле прошлого года: в 2023 году — на сухопутных участках (112 км), в 2024 году — на оставшихся участках вдоль водоёмов.

В настоящее время активно продолжаются работы по строительству забора на латвийско-российской границе — на данный момент построено около 250 километров забора. Осталось построить примерно 28 километров в особенно сложных и труднодоступных зонах, что планируется завершить до конца октября. Параллельно ООО «Igate» устраняет выявленные дефекты ранее построенного забора. Работы также планируется завершить до конца октября.

В укреплении восточной границы участвуют различные организации. VNĪ отвечает за руководство строительным процессом и его организацию, включая проведение конкурсов на выбор подрядчиков. За отчуждение необходимых земельных участков отвечает Государственное агентство обеспечения, за фактическую вырубку леса — АО «Latvijas valsts meži» (LVM), а за внедрение технологических решений — Латвийский государственный центр радио и телевидения. Проект также реализуется в сотрудничестве с Государственной погранохраной и Министерством внутренних дел.

Реализацию проекта по строительству границы и инфраструктуры контролирует Комитет по надзору за строительством внешней границы, в который входят представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства сообщения, Министерства земледелия, Министерства охраны среды и регионального развития, Государственной погранохраны, Государственного агентства обеспечения, Латвийского центра радио и телевидения, VNĪ, LVM, Латвийского агентства геопространственной информации и Национальных вооружённых сил.

VNĪ основано в 1996 году, его единственным акционером является Министерство финансов.

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