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Из-за нехватки водителей отменены четыре рейса в Адажи 1 504

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Из-за нехватки водителей отменены четыре рейса в Адажи

Из-за нехватки водителей ООО «Лиепайский общественный автобус» (Liepājas sabiedriskais autobuss) сегодня отменила в общей сложности четыре автобусных рейса в направлении Адажи, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции, пишет ЛЕТА.

Отменён рейс по маршруту Центр Адажи – Кадага – Адажи – Югла, запланированный на 7:10, а также рейс по маршруту Югла – Алдeри – Подниеки – Адажи, запланированный на 8:15.

Также отменены рейсы по маршрутам Кадага – Адажи – Рига (в 14:45) и Рига – Адажи – Царникава (Рынок) (в 16:05).

Ранее ЛЕТА сообщала, что в 2023 году «Латвийский общественный автобус» работал с оборотом 11,994 млн евро, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, однако прибыль компании выросла втрое — до 30 752 евро. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.

Компания «Латвийский общественный автобус» зарегистрирована в 1996 году, её уставный капитал составляет 696 069 евро. Компания принадлежит зарегистрированной на Мальте «Bus Group», а её фактическим бенефициаром является Виталий Комар.

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#общественный транспорт
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го мая

    Разве в Латвии нужен общественный транспорт? Проложить велосипедные дорожки повсеместно на Европейское бабло, завезти весь велосипедный хлам из Голландии в Латвию и продавать втридорога, но пенсионерам обязательно со скидками. Ещё и экология подпрыгнет мгновенно и ВВП(пенсионеры же вымрут в одно око)и сразу здравоохранение и образование можно резать. В общем, Латвию на велосипеды!!!

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