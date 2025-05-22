Кризис на колесах: региональные автобусы могут исчезнуть

Перевозчики бьют тревогу уже несколько месяцев, и в середине мая их наконец принял министр сообщения Атис Швинка, пообещавший найти решение в начале июня.

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков еще несколько месяцев назад обращалась в Министерство сообщения, Министерство финансов, Совет по общественному транспорту и Автотранспортную дирекцию с призывом срочно предпринять необходимые меры, чтобы стабилизировать финансовое положение предприятий общественного транспорта, обслуживающих маршруты регионального значения. В противном случае уже в этом году перевозчики могут столкнуться с риском банкротства и неспособностью качественно и надлежащим образом выполнять обязательства по долгосрочным договорам.

Ассоциация предупреждает о таких проблемах, как отмена рейсов из-за нехватки водителей автобусов, так как перевозчики не могут обеспечить конкурентоспособную оплату труда. Также отмена рейсов может быть связана с техническими проблемами из-за роста стоимости ремонта автобусов и отсутствия возможностей обновлять автопарк.

"К сожалению, создана модель, которая не работает. Правительство уже несколько лет выделяет дополнительно 15 млн евро для региональных перевозок из статьи на непредвиденные расходы, хотя всем понятно, что это должно было быть базовым финансированием. Политика Министерства сообщения за последние годы, а, вернее, ее отсутствие, привела к тому, что во всех сферах, связанных с транспортом и перевозками, финансирование недостаточно. Система пассажирских перевозок рушится, и региональные перевозки - не исключение", - заявил еще до встречи с министром руководитель ассоциации Иво Ошениекс.

Он считает, что финансирование должно распределяться таким образом, чтобы в первую очередь выполнялись основные функции, и только потом средства получали крупные проекты. А сейчас наблюдается перекос - пока строится один из самых дорогих проектов в истории Латвии "Rail Baltica", инвестиции в который исчисляются миллиардами, региональные перевозки и система мобильности рушатся из-за нехватки средств.