Метеорологи предупреждают о повышении уровня воды в двух реках Латвии

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о повышении в период до 25 мая уровня воды в реках бассейнов Лиелупе и Даугавы.

По прогнозам синоптиков, в четверг на востоке страны ожидаются сильные грозовые ливни. В конце недели на большей части территории страны также пройдут дожди: в пятницу - на востоке, в субботу - в центральных регионах. Только в воскресенье осадков станет меньше - небольшой дождь ожидается лишь в некоторых регионах Латвии.

В результате частых и продолжительных осадков ожидается затопление низменных территорий и повышение уровня воды в водоемах.