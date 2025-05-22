Не опасно? Многоэтажку в Межапарке возвели прямо возле высоковольтной линии

Социальные сети в последние годы стали неофициальным зеркалом общества, отражающим не только актуальные события, но и сомнения, возмущение и иронию, пишет LA.lv . Фотографии одного нового жилого проекта, опубликованные в соцсетях, вызвали бурную дискуссию — не столько о конкретном месте, сколько о более широком вопросе: на каком расстоянии от зданий могут находиться линии электропередачи?

Обсуждение началось вокруг нового жилого проекта в Межапарке и высветило общественные опасения и вопросы по поводу качества градостроительной среды. Люди обратили внимание на близость зданий к высоковольтной линии, что вызвало вопросы как о безопасности, так и о мотивации при выборе — неужели престижное расположение перевешивает здравый смысл?

Реакции были разными. Многие выразили обеспокоенность качеством согласований проекта. Некоторые комментировали с сарказмом, заявляя, что в такой ситуации спасёт только шапочка из фольги. Другие шутили, что телефон можно заряжать, не вставая с кровати.

Некоторые выражали непонимание по поводу тех, кто сознательно выбирает жить прямо напротив высоковольтной линии, особенно учитывая, что цены на квартиры, вероятно, немалые. Прозвучали и более острые упрёки — в возможной коррупции и непрофессионализме ответственных учреждений.

No šitās puses izskatās vēl labāk. Galvenais mājas lapā ielikt bildi, bet augstsprieguma līnijas. https://t.co/fgYZxnwnu0 pic.twitter.com/Qt9qtIVgar — Jānis (@sirsenis) May 7, 2025

Тем не менее руководитель отдела коммуникации АО «Высоковольтные сети» (AST) Лива Йегере подчёркивает, что для линий электропередачи установлены чёткие охранные зоны с минимально допустимой шириной. Согласно нормативам, в городах и посёлках здания должны находиться не ближе 7 метров от 110-киловольтной воздушной линии по обе стороны. По утверждённому строительному проекту и в согласовании с AST, ближайшее здание в этом объекте расположено за пределами охранной зоны.

Более подробную информацию об охранных зонах можно получить здесь.